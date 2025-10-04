فريق الإمارات للدراجات يتوج بالمرحلة الرابعة لسباق كرو ريس في كرواتيا

أحرز الأميريكي براندون ماكنالتي، لاعب فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية، لقب المرحلة الرابعة من سباق كرو ريس في مدينة لابين بكرواتيا.

وبهذا الانتصار، حقق ماكنالتي الفوز رقم 87 لفريق الإمارات هذا الموسم، كما انتزع قميص صدارة التصنيف العام للسباق بفارق مريح، إذ يأتي خلفه الإيطالي إدواردو زامبانيني، صاحب المركز الثاني، بفارق دقيقة و39 ثانية.

وفاز ماكنالتي مؤخرًا بسباق «جراند بري» للدراجات في مونتريال، وببطولة «سكودا تور دي لوكسمبورغ»، ليحقق انتصارين تاريخيين لفريقه.