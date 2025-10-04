الأسطورة بيرلو يقود يونايتد لمواجهة الشارقة.. والحمرية يتأهل للقاء العين

تأهل فريق يونايتد لمواجهة الشارقة في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بفوزه على مضيفه دبا الحصن (2-1)، فيما تأهل الحمرية للقاء العين بتغلبه على مضيفه العروبة (3-0)، أمس، ضمن الدور التمهيدي الثالث للمسابقة الخاص بفرق الدرجة الأولى.

وفي المباراة الأولى، نجح الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو في قيادة فريق يونايتد لتحقيق إنجاز للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 2022، بحجز مقعد لمواجهة فرق دوري المحترفين في البطولة الأغلى.

وسيلتقي يونايتد مع فريق الشارقة في ملعب مدينة دبي الرياضية في مواجهة جماهيرية مرتقبة.

وخاض يونايتد المباراة بأسلوب هجومي مبكر، ما قاده إلى تسجيل هدفين في أول 10 دقائق، عن طريق لاعبه البرازيلي غوستافو، بعد مجهود فردي في الدقيقة الثانية، مستفيداً من ضعف تركيز مدافعي دبا الحصن ليتقدّم بالقرب من منطقة الجزاء، ويسجل هدف السبق.

وواصل يونايتد الاستفادة من الأخطاء الدفاعية لفريق دبا الحصن، وتمكّن لاعبه العاجي إبراهيما واتارا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة، بعد توغله داخل جزاء دبا الحصن وتسديده لكرة قوية عانقت الشباك.

وتمكّن دبا الحصن من تقليص النتيجة في الدقيقة 51 عبر لاعبه السنغالي عليون ندور بعد تسلمه كرة، انفرد خلالها بالمرمى مسجلاً هدفاً دون أن يتمكّن من التعديل، ليودع البطولة.

ويُعدّ الفوز الخامس ليونايتد في الموسم الحالي، بقيادة بيرلو، بعد ثلاثة انتصارات في كأس رئيس الدولة، وانتصارين في دوري الدرجة الأولى.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الحمرية على ضيفه العروبة (3-0)، على ملعب خالد بن محمد في نادي الشارقة في الحزانة، ليتأهل لمواجهة الزعيم العيناوي في دور الـ16 للبطولة في لقاء سيشهد عودة حارس مرمى الحمرية، ماجد ناصر، للوقوف أمام هجوم العين منذ آخر مباراة لعبها أمامه بقميص ناديه السابق شباب الأهلي.

وسجل أهداف الحمرية البرازيلي ايدموندو ابوليناريو في الدقيقة (79)، ومواطنه ريجيس توساني جياكومين (90)، والمالي الحساني تامبورا (90+7)، وذلك بعد مباراة حافلة بالهجمات المتبادلة بين الفريقين.

