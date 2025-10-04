دبي تستضيف سلسلة «تومي فليتوود» لاكتشاف مواهب الغولف

تنطلق في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الثانية من سلسلة «تومي فليتوود إنترناشيونال باثواي»، المقدّمة من شركة دي بي وورلد، على ملعب «إيرث» الشهير في عقارات جميرا للغولف في دبي، الذي يحتضن سنوياً بطولة الجولة الأوروبية.

وتُعد هذه السلسلة إحدى أبرز المبادرات الرياضية التي تهدف إلى اكتشاف وصقل مهارات لاعبي الغولف الناشئين من الفئة العمرية 12 إلى 18 عاماً، مع مشاركة 72 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، خصوصاً من الإمارات، في تجربة تنافسية تمتد على مدار ثلاثة أيام.

وتنظَّم البطولة بالتعاون مع اتحاد الغولف الإماراتي والرابطة الأميركية للغولف للناشئين، حيث تمنح اللاعبين المشاركين نقاط تصنيف تؤهلهم للحصول على منح جامعية والمشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى، بالإضافة إلى إدراجهم في التصنيف العالمي للهواة.

وستستكمل جولات السلسلة خلال الموسم الحالي في كل من نادي الحمرا للغولف برأس الخيمة من 20 إلى 22 نوفمبر، ونادي شاطئ السعديات للغولف في أبوظبي من 9 إلى 11 فبراير 2026.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للغولف نائب رئيس الاتحاد الآسيوي اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، في بيان صحافي، أهمية دعم مثل هذه المبادرات النوعية التي تسهم في تمكين المواهب الإماراتية الشابة وفتح آفاق احترافية أمامهم في مختلف الرياضات. وأضاف الهاشمي: «نفخر باحتضان دولة الإمارات لهذا الحدث الرياضي العالمي، وعلينا مواصلة العمل على تعزيز مكانة الإمارات كمركز رئيس لصناعة الأبطال في مختلف الرياضات، وفي مقدمتها رياضة الغولف التي تشهد تطوراً لافتاً بين أبنائنا».