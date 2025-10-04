ألوان الأندية تتحد في «الأبيض» لتحويل «حلم وطن» إلى حقيقة

أعلنت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، خلال الساعات الماضية، وقوفها خلف المنتخب الوطني في مهمته المنتظرة ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي «الأبيض» مع منتخب عُمان في 11 الشهر الجاري، قبل أن يواجه منتخب قطر في 14 منه.

ورصدت «الإمارات اليوم» المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الأندية عبر حساباتها الرسمية في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، للتعبير عن الدعم والمؤازرة، حيث تنوّعت بين تغيير الشعارات الرسمية إلى ألوان النادي المدمجة بعلم الدولة، ونشر رسائل تحفيزية تضع شعار «حلم وطن» في الواجهة يبين وحدة الشارع الرياضي الإماراتي خلف المنتخب من أجل تحول الحلم إلى حقيقة.

وغيّر نادي الوصل صورته الرسمية إلى اللون الأصفر الذي يرمز للفريق، تتوسطه راية الدولة مع عبارة «خطوة جديدة نحو الحلم.. ومعكم للأبد يا الأبيض»، أما خورفكان فاختار اللون الأخضر، شعار النادي، مع رسالة «خطوات قليلة تفصلنا عن حلم وطن».

من جهته، قال الوحدة عبر حساباته على منصات «التواصل»: «كلنا مع منتخبنا قلباً وقالباً، فأنتم حلم وطن وفخر شعب، كلنا خلفكم.. ومنصور يا الأبيض»، فيما كتب الجزيرة: «كلنا مع الأبيض حلم وطن يجمعنا كل التوفيق لأبطالنا في تصفيات كأس العالم».

أما بني ياس، فأكد أن المنتخب يمثل الأمل الأكبر قائلاً: «منتخب الإمارات حلم وطن، وخلفكم جمهوركم العاشق للأبيض دائماً وأبداً.. هيا بنا إلى المونديال».

وفي السياق نفسه، كتب كلباء «كلنا خلف الأبيض نحو مونديال 2026.. حلم وطن»، بينما نشر عجمان «معاً نصنع المستحيل.. حلم وطن»، وأكد البطائح «حلم الوطن يتحقق بعزيمة الرجال وتضحية الأبطال.. أنتم لها».

وفي المقابل، فضّل بعض الأندية التركيز على الإعلان عن لاعبيها المنضمين إلى قائمة المنتخب، إذ أعلن العين استدعاء عدد من لاعبيه للمعسكر الداخلي المقام في دبي من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، استعداداً للملحق، تحت شعار «حلم وطن»، كما اكتفى الشارقة بالإشارة إلى انضمام خمسة من نجومه: خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، ماجد حسن، لوان بيريرا، وكايو لوكاس. وكذلك الحال مع النصر الذي أعلن استدعاء محمد عبدالباسط، وزايد الزعابي، وغوستافو أليكس.

