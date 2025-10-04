فيكتوري يتصدر سباق «السبرينت» في «شنغهاي»

تألق فريق فيكتوري في سباق السرعة «السبرينت» الذي أقيم أمس في الجولة الثانية التي تجرى منافساتها في مدينة شنغهاي الصينية ضمن بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، وذلك قبل خوضه السباق الرئيس المرتقب اليوم السبت، بطموح المنافسة على حصد اللقب.

ونجح شون تورنتي على متن الفيكتوري 4 في الحصول على المركز الأول في سباق «السبرينت»، وحل زميله أليك ويكستروم على متن الفيكتوري 3 بالمركز الرابع، علماً أن هذا السباق شهد تألقاً إماراتياً بوجود أريك ستارك من فريق أبوظبي بالمركز الثاني، وروستي ويات من فريق الشارقة بالمركز الثالث.

أما على صعيد سباق أفضل زمن فجاء شون تورنتي بالمركز الثاني، فيما تعرض أليك ويكستروم لحادث أجبره على عدم استكمال المحاولة الثالثة، فيما حل بالصدارة ستيفان أرناد من فريق الشارقة، وجاء إريك ستارك من فريق أبوظبي بالمركز الثالث.

ويتطلع فريق الفيكتوري إلى مواصلة خطف الأضواء في السباق الرئيس الذي يتوقع أن يشهد منافسة إماراتية قوية للصعود على منصة التتويج، مع طموح فريق الفيكتوري للفوز باللقب الأول هذا الموسم، بعدما حل وصيفاً في الجولة الأولى التي أقيمت في إندونيسيا.