كومباني متحمس للقاء آينتراخت فرانكفورت اليوم

أعرب فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن حماسته وترقبه لمباراة فريقه المتصدر أمام آينتراخت فرانفكورت صاحب المركز الرابع، والمقرر إقامتها اليوم في الدوري الألماني.

وبينما يدخل بايرن المباراة بعد فوزه 5-1 على بافوس في دوري أبطال أوروبا، يحتاج فرانكفورت للعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته 1-5 أمام أتلتيكو مدريد في البطولة ذاتها.

وشهدت المباريات الأخيرة بين الفريقين مهرجان أهداف، منها فوز بايرن 4-0 في فبراير الماضي، والتعادل 3-3 العام الماضي، وهزيمة فرانكفورت 1-5 في 2023.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي أمس: «هم جيدون جداً في الهجوم في الوقت الحالي، وهذا أمر مثير للإعجاب، لكننا أيضاً نسجل العديد من الأهداف. سأتابع هذه المباراة بالتأكيد». وأضاف: «أتمنّى أن نحصد النقاط الثلاث مجدداً. فرانكفورت فريق خطر بلاشك، وهذا يجعل المباراة أكثر إثارة بالنسبة لنا».

وقال المدير الفني، إن كيم مين جاي، على الأرجح سيكون في قائمة الفريق بعدما تعافى من إصابة في الساق، ولكن سيستمر غياب الحارس يوناس أوربيج بسبب تمزق في عضلة المقربة.