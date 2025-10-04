جياد «غودولفين» تطارد ألقاب «الفئة الأولى» في بريطانيا وكندا

يدفع فريق «غودولفين» العالمي باثنين من خيرة الجياد التي يشرف على تدريبها شارلي آبلبي، للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى في كل من المضامير البريطانية والكندية، حين تنشد المهرة «سندريلاز دريم» لقب «صن شاريوت» الممتد لمسافة 1600 متر عشبي، ويقام على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، ويقابلها طموح مشروع للجواد «نيشنس برايد» للمنافسة على لقبه الثاني في سباق «كنديان إنترناشيونال» الممتد لمسافة 2400 متر، ويحتضنه مضمار «وودباين» الكندي.

وتعود «سندريلاز دريم» المنحدرة من نسل الفحل «شمردل» إلى مضمار «نيوماركت» بعد أن أحرزت يوليو الماضي انتصارها الثاني على مستوى سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بفوزها في سباق «فالموث ستيكس» ضمن مهرجان «جولاي نيوماركت».

بدوره، يعود «نيشنس برايد» ابن الفحل «تيوفيلو» إلى تورونتو، بعد أن حقق فوزاً قوياً في نسخة 2023، كما يتطلع الجواد البالغ من العمر ست سنوات في «وودباين» لتحقيق انتصاره الخامس في مسيرته على صعيد سباقات الفئة الأولى، بعد أن توج في العام 2022 بلقب سباق «ساراتوغا ديربي» الأميركي، وأتبعه بموسم مميز في 2023، بتتويجه بلقب «جروسر دالماير برايز» الألماني، بجانب لقبه الكندي، ومن ثم الفوز في سباق «أرلينغتون مليون» الأميركي.

وعلق المدرب شارلي آبلبي على استعدادات كل من «سندريلاز دريم» و«نيشنس برايد» بقوله في تصريحات صحافية: «قدمت (سندريلاز دريم) أداءً رائعاً في سباق (داليا ستيكس) خلال مهرجان (الغنيز) البريطاني الأخير، وتعود إلى مضمار (نيوماركت) وهي في حالة ممتازة، وحصلت على فترة راحة ممتازة بعد مشاركتها في (دوفيل)، وإذا عادت للمستوى الذي ظهرت به في ربيع العام الجاري، فستكون حاضرة بقوة للمنافسة».

وأضاف: «ينطلق (نيشنس برايد) من البوابة رقم 10، لكن ذلك لا يشكل مصدر قلق كبيراً استناداً لطبيعته، كونه لا ينطلق بسرعة من البوابات، بجانب كونه لا يستمتع بالبقاء محصوراً قرب السور الداخلي للمضمار، وهو ما يمنح الفارس بيلي لوغنان خيارات جيدة أثناء السباق».

وتابع: «سبق له الفوز بهذا السباق، رغم أنه أُقيم على مسافة ومسار مختلفين، وهو قادم من مشاركة إيجابية في (ساراتوغا)، وإذا حصل على مسار نظيف دون عوائق، فسيكون حاضراً بقوة على خط النهاية».