كاكو: لاعبو المنتخب الإماراتي أفضل من القطري والعماني

كشف لاعب فريق العين، الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو، الذي تأهل مع منتخب بلاده الشهر الماضي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، عن مجموعة من النصائح وجهها لزملائه في «الزعيم»، الذين تم استدعاؤهم لقائمة المنتخب الوطني المشارك في الملحق المؤهل للمونديال أمام عمان وقطر الشهر الجاري، مع مساندته حملة «حلم وطن» التي أطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم، من أجل توفير دعم جماهيري للمنتخب في مشاركته المقبلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه بعد عودته من التجمع الدولي الأخير مع منتخب بلاده، الذي شهد رسمياً تأهل الباراغواي إلى كأس العالم، تحدث مع الحارس خالد عيسى ولاعب الوسط يحيى نادر، وقال: «لقد طلبتُ منهما بذل جهد أكبر، قلت لهما إن عليكما بذل جهد أكثر من 100%، من أجل اغتنام فرصة التأهل إلى المونديال».

وأضاف: «لقد أخبرتهم أن مضاعفة الجهد ستعني تأهل المنتخب، وأن المباراتين لن تكونا سهلتين، وأن المنتخب الإماراتي لديه لاعبون أفضل من منافسيهم، وأن عليهم مضاعفة الأداء من أجل التأهل إلى النهائيات».

وأعرب اللاعب عن سعادته بكونه واحداً من لاعبي العين الدوليين إلى جانب زميليه المغربي سفيان رحيمي والكوري الجنوبي بارك يونغ، اللذين تأهلا أيضاً مع منتخبات بلادهما إلى مونديال 2026، مشيراً إلى أن ذلك يضعه أمام فرصة جديدة للعودة إلى الولايات المتحدة، ولكن هذه المرة بقميص منتخب بلاده، بعد أن سبق له الوجود هناك في يونيو الماضي مع العين، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.

وعن الخبرة التي اكتسبها من مونديال الأندية والنصائح التي يمكن أن يقدمها إلى زملائه في المنتخب الباراغوياني قبل انطلاق مشوارهم في كأس العالم، قال: «نعم، أعرف الكثير، لكن كل بطولة تختلف، كما تعلم فإن كأس العالم للمنتخبات تكون فيها المنافسة بين اللاعبين للمشاركة مع منتخب بلادهم أكبر، لذا أنا بحاجة إلى العمل أكثر». وحول إشادة الصحافة الباراغويانية به ووصفه بالمخلص، لحرصه الدائم على تلبية نداء المنتخب رغم عدم مشاركته أساسياً ورحلات الطيران الطويلة من الشرق الأوسط إلى أميركا الجنوبية، قال: «أحياناً لا يكون الأمر سهلاً كما تعلمون، دائماً ما أرغب في المشاركة بكل تأكيد، علي العمل بجد».

وأضاف: «لقد حققنا معاً الأهم وهو التأهل، وأنا سأعمل على اغتنام فرصة المشاركة في المونديال لأنها حلمي، صحيح أنني أسافر في بعض الأحيان بالطائرة لمدة 24 ساعة في كل فترة توقف دولي، ولكن هذا أولاً وأخيراً من أجل بلدي».

أليخاندرو كاكو:

• أخبرت خالد عيسى ويحيى نادر أن مضاعفة الجهد تعني تأهل «الأبيض».