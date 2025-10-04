العويس.. من حلم الأب إلى إنجاز الابن

يسعى لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والمنتخب الوطني، محمد ماجد العويس، إلى تحقيق حلم والده بأن يصبح بطلاً أولمبياً، فاختار رياضة الجودو ليواصل مسيرة والده الرياضية، مقترباً من المشاركة في أولمبياد الشباب (داكار 2026).

ويُعدّ العويس (16 عاماً) من المواهب المواطنة الواعدة، خصوصاً بعد دعوته لتمثيل المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي ستقام في البحرين، خلال أكتوبر الجاري، وكان قد تمكّن حتى الآن من إحراز 13 ميدالية على الصعيدين المحلي والدولي، أبرزها ميداليتان برونزيتان في بطولة العرب (الفجيرة 2023)، ودورة الألعاب الخليجية للشباب (أبوظبي 2024)، إضافة إلى المركز الخامس في بطولة غرب آسيا للكاتا في الأردن، كما حقق خمس ذهبيات متتالية محلياً.

وقال العويس لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي الحالي هو تحقيق مشاركة ناجحة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة للشباب في البحرين، كونها تفتح الباب لدخول التصنيف الدولي في فئتي العمرية، وتمهد الطريق للمشاركة في أولمبياد الشباب في السنغال (داكار 2026)، وأجتهد حالياً بشكل كبير تحت إشراف المدير الفني للجودو في النادي، إسلام عبدالفتاح، والمدرب الروسي مكسيم كلاشينكيف، ومدرب المنتخب الوطني التونسي جعفر نخلي، وأرى نفسي قريباً من تحقيق هذا الطموح».

وأكد اللاعب محمد العويس أنه اختار ممارسة رياضات الدفاع عن النفس، بهدف تحقيق طموح والده في أن يصبح بطلاً أولمبياً يُمثّل الإمارات في المحافل الدولية، قبل أن تتسبب الإصابة في توقف والده عن ممارسة الجودو، وقال: «قررت أن أمارس الجودو لتحقيق طموح والدي الذي أصبح لاحقاً طموحي الشخصي، إضافة إلى الدور المهم لرياضات الدفاع عن النفس في تطوير الجانبين الصحي والذهني».

وأضاف: «والدي كان لاعباً مميزاً في الجودو بين عامي 2003 و2010، وكان يطمح لإحراز ميداليات للإمارات، لكنه لم يتمكّن من ذلك بسبب قلة المشاركات الخارجية واعتزاله المبكر للإصابة، والجودو أصبحت رياضة العائلة، لذلك قررتُ ممارستها والفوز بميداليات تُسعد والدي وتحقق ما كان يحلم به، وهو أن يكون بطلاً أولمبياً إماراتياً، وأنا مازلت في بداية مشواري وأشعر بأنني قريب من تحقيق طموحنا معاً».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد الجروان: «منذ السنوات الأولى للنادي أدركنا أن للأسرة دوراً كبيراً في صناعة الأبطال، خصوصاً أننا نتعامل مع لاعبين في مقتبل العمر، يحتاجون إلى إعداد ذهني لا يمكن للنادي أو المدرب وحدهما القيام به دون دعم الأسرة».

بدوره، قال ماجد العويس والد البطل الواعد: «أجتهد في دعم ابني وأوفّر له كل سبل النجاح، وأستثمر كثيراً من وقتي في متابعة فيديوهات لأفضل لاعبي الوزن المفتوح في الجودو عالمياً، للاستفادة منها في ما يُعرف بالتغذية البصرية، من أجل تطوير مستواه».

