ربع نهائي بطولة أندية السلة العربية يقام اليوم

ينطلق الساعة الثانية ظهر اليوم الدور ربع النهائي من البطولة العربية لأندية كرة السلة، المقامة حالياً في نسختها الـ37 على صالة النصر بدبي، وذلك بلقاء المنامة البحريني أمام كاظمة الكويتي، ويتبع في الرابعة لقاء الكويت الكويتي مع الريان القطري، ثم الأنطوني اللبناني أمام حامل اللقب العربي القطري.

ويسدل الستار على الدور في الثامنة مساءً بلقاء قمة مبكر يجمع الحكمة اللبناني وأهلي طرابلس الليبي، في مواجهة يتطلع إليها أهلي طرابلس المتوج أخيراً ببرونزية بطولة العالم للأندية، لمواصلة طموح إهداء السلة الليبية أول ألقابها التاريخية على صعيد البطولات العربية، ويقابلها طموح مشروع للحكمة في العودة إلى النهائيات، والسير قدماً نحو حصد لقب ثالث طال انتظاره بعد تتويجه في نسختي 1998 و1999.

ونجح كلا الفريقين في الحصول على تأهل سهل نسبياً للدور ربع النهائي، بعد فوز الحكمة أول من أمس في ختام الدور الـ16 على السيب العماني (105-78)، وسبقه أهلي طرابلس الأربعاء الماضي بانتصارٍ مستحق على «شعب حضرموت» اليمني بواقع (94-66).

بدوره خطف المنامة بطاقة تأهله بفوزه على القادسية الكويتي (75-70)، وقابلها تأهل صعب لكاظمة على حساب الوحدة السوري (80-77).