كوزمين يراهن على 6 وجوه جديدة قبل مواجهتَي عُمان وقطر

يدخل المنتخب الوطني مرحلة جديدة ومفصلية في مشواره نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مع إعلان المدرب، أولاريو كوزمين، القائمة الموسّعة التي تخوض معسكراً إعدادياً داخلياً في دبي يمتد حتى الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهتَي عُمان وقطر، يومي 11 و14 الجاري، في الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وجمعت القائمة مزيجاً بين الخبرة والوجوه الجديدة التي تنضم للمرة الأولى إلى «الأبيض»، إلى جانب عودة بعض الأسماء التي غابت في الفترة الماضية، إذ إن اللافت أن الجهاز الفني فتح الباب أمام مجموعة من العناصر الجديدة التي ستحصل على فرصة الظهور الأول مع المنتخب رسمياً، وهم: نيكولاس خمينيز، وريتشارد أكونور، وروبن فيليب، وإريك دي مينيزيس، حيث سبق لهم الانضمام إلى معسكر الإعداد الماضي في النمسا، وسيحصلون على فرصة المشاركة للمرة الأولى رسمياً مع المنتخب، بينما انضم كل من غوستافو أليكس، وسيل سوزا إلى القائمة للمرة الأولى في مسيرتهما، حيث إن هذه الأسماء تعكس توجهاً واضحاً لتجديد دماء الفريق، ومنح خيارات إضافية في مراكز مختلفة، خصوصاً أن المنتخب مقبل على مرحلة تاريخية.

في المقابل، شهدت القائمة عودة عناصر خبرة، مثل ماجد حسن الذي يمثل إضافة مهمة في وسط الملعب، ويحيى نادر صاحب القدرة على اللعب بأكثر من دور تكتيكي، إلى جانب خالد الظنحاني عقب انتهاء فترة إيقافه، وفهد الظنحاني، إذ تم رفع عدد حراس المرمى إلى أربعة بانضمام الأخير إلى خالد عيسى وعلي خصيف وحمد المقبالي، ما يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في هذا المركز الحساس.

وفي الوقت نفسه، قرّر الجهاز الفني استبعاد غاستون سواريز ومحمد عوض من القائمة، بعد أن كانا ضمن معسكر النمسا الأخير، كما تم استدعاء سلطان عادل، مهاجم شباب الأهلي المتوقع أن يظهر في التدريبات لاحقاً.

هذه التغييرات تضع «الأبيض» أمام تحدٍ مزدوج، إذ يسعى الجهاز الفني لدمج العناصر الجديدة بسرعة مع أصحاب الخبرة من أجل الوصول إلى أفضل توليفة قادرة على تقديم الأداء المطلوب في الملحق، خصوصاً أن المباراتين أمام عُمان وقطر لا تحتملان المجازفة أو فقدان التركيز، ما يجعل من انضمام الوجوه الجديدة سلاحاً مزدوجاً، بين طموح إثبات الذات من جهة، والحاجة إلى الانسجام السريع من جهة أخرى.

وفي الوقت نفسه، دخل منتخب الإمارات مرحلة إعادة صياغة، تجمع بين استثمار المواهب الجديدة واستعادة ركائز مهمة، في محاولة لصناعة فريق قادر على المنافسة بقوة، وحجز بطاقة التأهل التاريخية إلى المونديال.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، قد أعلن القائمة الموسّعة التي تخوض معسكراً إعدادياً داخلياً في دبي استعداداً لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما انضم أول من أمس لاعبو أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، إلى المعسكر، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع أنديتهم في المنافسات القارية.

وضمت القائمة 31 لاعباً، هم: خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وإريك دي مينيزيس، وخالد الظنحاني، وكوامي كوايدو، ولوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وروبن فيليب، وخليفة الحمادي، وماركوس ميلوني، وزايد سلطان، وريتشارد أكونور، ولوان بيريرا، وغوستافو أليكس، وماكانزي هانت، وماجد حسن، وحارب عبدالله، ومحمد عبدالباسط، وسيل سوزا، وعبدالله رمضان، ويحيى الغساني، ويحيى نادر، وعلي صالح، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خيمنيز، وبرونو أوليفيرا، وألفارو دي أوليفيرا، وكايو كانيدو، وكايو لوكاس.

