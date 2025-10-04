مبادرة

بادر مدرب أحد فرق نادي رأس الخيمة - في المراحل السنية - إلى توزيع ميداليات مكتوب عليها «حلم وطن»، وشرح مضمون الحملة الخاصة بدعم المنتخب الوطني في الوصول إلى كأس العالم، بهدف رفع سقف طموح اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

تراجع

استغرب متابعون لرياضة جماعية، التراجع الكبير الذي تمر به رياضتهم وسوء أداء ونتائج المنتخب الأول، على المستويين القاري والدولي، واحتلاله مركزاً متأخراً في تصنيف المنتخبات، داعين إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة، ووضع خطة للتطوير.

أسلوب

أكد مشجعون أن مباريات دوري الدرجة الأولى فقدت كثيراً من متعتها الفنية، لاعتماد أغلب المدربين على الأسلوب الدفاعي والمرتدات، ما أفرغ المباريات من محتواها الفني، وحجب الجمهور عن المدرجات في مباريات عدة.

حافلة

شدد إداريون على أهمية أن يغادر لاعبو أندية كرة القدم في أندية الدولة معاً، عبر حافلة النادي وليس بسياراتهم الخاصة من وإلى الملاعب، لضمان سلامتهم، خصوصاً أن اللاعبين يكونون مجهدين بعد خوض المباريات.

جودة

أكد مسؤول كبير في أحد أندية المحترفين، أن جودة اللاعبين الذين انضموا إلى فريق ينافسهم على البقاء، أسهم في زيادة الضغط النفسي على لاعبي فريقه والجهاز الفني، ودفعه للبحث عن حلول أخرى لتسجيل نتائج إيجابية.

أداء

أكد مدرب فريق في دوري المحترفين أنه بحاجة إلى مراجعة شاملة لخططه الفنية للموسم الحالي، بعد تراجع أداء بعض لاعبيه، وانتشار الإصابات بينهم.

sports@emaratalyoum.com