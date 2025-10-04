السعودية تخسر أمام نيجيريا في مونديال الشباب

فاز منتخب نيجيريا لكرة القدم على المنتخب السعودي 3 / 2، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، المقامة حالياً في شيلي. ورغم نجاح المنتخب السعودي في العودة مرتين لمعادلة النتيجة، فإنه تلقى هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع، لتنتهي آماله في بلوغ الدور التالي من البطولة. وسجّل المنتخب النيجيري هدفين عن طريق ناصيرو ساليهو وأموس أوتشوشي، في حين سجّل المنتخب السعودي هدفاً عبر عامر اليهيبي، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيريا 2 / 1. ثم سجّل محمد برناوي هدف التعادل، قبل أن يحرز دانيال باميي هدف الفوز لنيجيريا من ضربة جزاء (90+4).