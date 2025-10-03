خسر أمام السعودية.. الأبيض الإماراتي وصيف كأس الخليج للناشئين

خسر المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاماً لقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم، عقب خسارته أمام نظيره السعودي بهدفين دون رد في نهائي البطولة، اليوم الجمعة، على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، ليحصل "الأبيض" على المركز الثاني، وينال "الأخضر" اللقب.

المواجهة اتسمت بالتحفظ خلال الدقائق الأولى، بينما دخل منتخب السعودية أجواء اللقاء بعد مرور 15 دقيقة عندما هدد عبدالرحمن سفياني المرمى بتسديدة قوية مرت بجوار القائم، قبل أن يفتتح عبدالعزيز الفواز النتيجة بإحرازه الهدف الأول عندما استلم الكرة بمهارة وتجاوز مدافعي المنتخب ثم أودعها الشباك (18).

وواصل المنتخب السعودي ضغطه، حيث تصدى الحارس جاسم الحمادي لكرة خطرة من أبو بكر سعيد في الدقيقة 43، إلا أن الخطورة لم تتوقف، حيث تمكن عبدالرحمن سفياني من إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، حين استغل كرة ساقطة بين لاعبي الدفاع وسددها مباشرة داخل المرمى، لينهي الشوط بتقدم سعودي.

أما الشوط الثاني شهد تحسن في أداء المنتخب الوطني ولكن من دون خطورة على مرمى "الأخضر" الذي حافظ على أفضليته في وسط الملعب، إذ سدد البديل محمد مدخلي، كرة قوية وارتطمت بأقدام أكثر من لاعب من الفريقين، وتحولت من العارضة إلى خارج الملعب (59)، بينما كاد أن يتسبب الحارس جاسم الحمادي في دخول الهدف الثالث عندما سقطت الكرة من يده وأبعدها الدفاع إلى خارج الملعب (62)، وتصدى الحمادي لكرة أخرى خطرة من تسديد مدخلي (75)، لتنتهي المباراة بفوز السعودية باللقب.