الأسطورة بيرلو يقود يونايتد لمواجهة الشارقة.. والحمرية يتأهل للقاء العين



تأهل فريق يونايتد لمواجهة الشارقة في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم بفوزه على مضيفه دبا الحصن (2-1)، فيما تأهل الحمرية للقاء العين بتغلبه على مضيفه العروبة (3-0)، أمس ضمن الدور التمهيدي الثالث للمسابقة الخاص بفرق الدرجة الأولى.

في المباراة الأولى، نجح الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو في قيادة فريق يونايتد لتحقيق إنجاز للمرة الأولى بتاريخ النادي منذ تأسيسه عام 2022، بحجز مقعد لمواجهة فرق دوري المحترفين في البطولة الأغلى.

وسيلتقي يونايتد مع فريق الشارقة في ملعب مدينة دبي الرياضية في مواجهة جماهيرية مرتقبة.

وخاض يونايتد المباراة بأسلوب هجومي مبكر ما قاده لتسجيل هدفين أول عشرة دقائق، عن طريق لاعبه البرازيلي غوستافو بعد مجهود فردي في الدقيقة الثانية، مستفيداً من ضعف تركيز مدافعي دبا الحصن ليتقدم بالقرب من منطقة الجزاء ويسجل هدف التقدم.

وواصل يونايتد الاستفادة من الأخطاء الدفاعية لفريق دبا الحصن وتمكن لاعبه العاجي براهيما واتارا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة، بعد توغله داخل جزاء دبا الحصن وتسديده لكرة قوية عانقت الشباك.

وتمكن دبا الحصن من تقليص النتيجة في الدقيقة 51 عبر لاعبه السنغالي عليون ندور بعد تسلمه كرة، انفرد خلالها بالمرمى مسجلاً هدف فريقه الأول دون أن يتمكن من التعديل ليودع البطولة.

ويعد فوز يونايتد الخامس في الموسم الحالي بقيادة بيرلو بعد ثلاثة انتصارات في كأس رئيس الدولة وانتصارين في دوري الدرجة الأولى.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الحمرية على ضيفه العروبة (3-0) على ملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة في الحزانة ليتأهل لمواجهة الزعيم العيناوي في دور الـ 16 للبطولة في مواجهة يعود بها حارس مرمى الحمرية ماجد ناصر ليواجه هجوم العين منذ آخر مباراة لعبها أمامه بقميص ناديه السابق شباب الأهلي.

وسجل أهداف الحمرية البرازيلي ايدموندو ابوليناريو في الدقيقة (79)، ومواطنه ريجيس توساني جياكومين (90)، والمالي الحساني تامبورا (90+7)، وذلك بعد مباراة ظهرت حافلة بالهجمات المتبادلة بين الفريقين.

