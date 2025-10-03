ملعب كرة سلة في أبوظبي بتصميم مستوحى من الثقافة الإماراتية

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، من خلال هويتها السياحية "حياكم في أبوظبي"، وبالتعاون مع فريق "نيويورك نيكس"، عن ملعب كرة سلة مُجدد بتصميم مستوحى من الثقافة الإماراتية في "منتزه الشيخة فاطمة"، وذلك بالتزامن مع مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025 المقدمة من شركة القابضة (ADQ).

وشهد افتتاح الملعب المُجدد رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي محمد خليفة المبارك، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة "ماديسون سكوير جاردن سبورتس" جيمس دولان، إلى جانب أسطورتي فريق "نيويورك نيكس" جون ستاركس وستيفن ماربري. وتجسد هذه المبادرة التزام الدائرة بتطوير تجارب تُثري حياة أفراد المجتمع والزوار على حد سواء.

واستوحت الفنانة الإماراتية عائشة سيف الحمراني التصميم الجديد للملعب من صندوق "المندوس" الإماراتي التقليدي، الذي يُصنع عادةً من الخشب ويُستخدم لحفظ المقتنيات الثمينة. ويُعيد التصميم تصور زخارف ونقوش "المندوس" لتغطي أرضية الملعب، وتحيط بشعار فريق "نيويورك نيكس"، في لوحة مُلهمة تربط بين الثقافة الإماراتية الأصيلة ورياضة كرة السلة.

وتسلّط التفاصيل الفنية الدقيقة، مثل تصميم دائرة الملعب المركزية لتحاكي لوحة قفل "المندوس"، والزخارف الممتدة بطول الخطوط الجانبية، الضوء على جماليات الحرف التقليدية الإماراتية، التي حولت الملعب إلى عمل فني نابض بالحياة.

وقالت الحمراني: "يتميز "المندوس" التقليدي بزخارفه المتكررة بتوازن والغنية بنقوشها الهندسية، فيما ينقسم ملعب كرة السلة إلى جانبين متطابقين. ومن خلال دمج الزخارف الهندسية المستوحاة من "المندوس" في التصميم، تتحول أرضية الملعب إلى حوار بصري بين التقاليد والرياضة، وبين الأصالة والحداثة".

ويُعد "منتزه الشيخة فاطمة"، من موقعه في قلب العاصمة، وجهة مجتمعية مُفضلة تحتضن العديد من المساحات الخضراء ومرافق الترفيه والمغامرات والمطاعم والمساحات المُناسبة للعائلات. ويدعو الملعب المُجدد العائلات والأصدقاء وعشاق كرة السلة إلى مشاركة أجمل اللحظات خلال اللعب والاستكشاف معاً.

ويُعتبر ملعب كرة السلة في "منتزه الشيخة فاطمة" الثاني ضمن مبادرة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتجديد الملاعب المجتمعية في الإمارة، بعد تدشين ملعب كرة السلة في "ريم سنترال بارك" في حلته الجديدة العام الماضي. وتعكس هذه المبادرة رسالة الدائرة الرامية إلى تقديم تجارب استثنائية تُشجع على ممارسة الرياضة واتباع أنماط الحياة الصحية، وتحتفي بالثقافة، وتُعزز الروابط المجتمعية.

يذكر أن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025 المُقدمة من شركة القابضة (ADQ) تشهد مواجهتيّن بين فريقي نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، أقيمت الأولى يوم الخميس 2 أكتوبر، فيما تنطلق الثانية يوم السبت 4 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.