زوارق الإمارات تتألق في "السرعة والزمن" بجولة شنغهاي للفورمولا1

تصدر فريق "فيكتوري" سباق السرعة "السبرينت" في الجولة الثانية من بطولة العالم فورمولا 1 للزوارق السريعة، التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة شنغهاي الصينية، تمهيداً للسباق الرئيسي المرتقب غداً.

وحصل السائق شون تورنتي على المركز الأول على متن فيكتوري 4، وبرز الأداء الإماراتي، حيث احتل أريك ستارك من فريق أبوظبي المركز الثاني، بينما جاء روستي ويات من فريق الشارقة ثالثاً، فيما حل أليك ويكستروم على متن فيكتوري 3 في المركز الرابع.

وفي سباق أفضل زمن، تصدر ستيفان أرناد من فريق الشارقة، وجاء شون تورنتي من فيكتوري ثانياً، وحل أريك ستارك مع فريق أبوظبي ثالثاً، فيما لم يستطع أليك ويكستروم من استكمال المحاولة الثالثة.