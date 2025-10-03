عروض خاصة لجمهور «الأبيض».. تذكرة وفندق ومواصلات بـ 1395 درهماً

أبرم اتحاد كرة القدم اتفاقات تعاون مع عدد من شركات السفر والسياحة، لتسهيل انتقال جماهير المنتخب الوطني إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لمؤازرة «الأبيض» في منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسيلتقي المنتخب في مباراتَي الملحق مع منتخبَي عمان وقطر، يومَي 11 و14 من الشهر الجاري على التوالي.

وقال مدير إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة والسفر، إبراهيم العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشركة بالتعاون مع اتحاد الكرة، أطلقت عروضاً خاصة للجماهير الإماراتية تشمل تذكرة سفر، ذهاباً وعودة، على متن رحلة مباشرة بين الشارقة والدوحة، مع إقامة فندقية لليلة واحدة شاملة الإفطار، إلى جانب المواصلات من المطار وإليه، وذلك مقابل 1395 درهماً للشخص الواحد في غرفة مزدوجة».

وأضاف أن «العرض يغطي رحلتين: الأولى من 11 إلى 12 أكتوبر لحضور مباراة المنتخب أمام عمان، والثانية من 14 إلى 15 أكتوبر لمواجهة قطر، إلا أن الحجوزات الخاصة بالمباراة الثانية أمام قطر قد نفدت بالكامل، بسبب قلة التذاكر والإقبال الكبير من جماهير المنتخب التي حرصت على ضمان وجودها خلف (الأبيض) في هذه المباراة المرتقبة».

وأكد العوضي أن «هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الحرص على توفير أفضل الظروف للجمهور ودعم المنتخب في هذه المرحلة المصيرية»، مشدداً على أن حضور الجماهير في المدرجات يُعدّ اللاعب رقم 12، ويمنح اللاعبين دفعة قوية على أرض الملعب، وقال: «عملنا على تقديم أفضل العروض بأسعار مناسبة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من جماهير المنتخب، لأننا نؤمن بأن المؤازرة الجماهيرية جزء أساسي من رحلة التأهل إلى المونديال».

ويأمل اتحاد الكرة أن تشكّل هذه الخطوة حافزاً إضافياً للاعبين خلال المباراتين الحاسمتين أمام عمان وقطر، في سعي المنتخب إلى حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم 2026، وسط دعم جماهيري يعكس مكانة الكرة الإماراتية وطموحاتها الكبيرة.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن سابقاً عن حملة جماهيرية تحت شعار «حلم وطن» لدعم المنتخب، وشكّل فريق عمل خاصاً لتقديم التسهيلات اللازمة للجمهور، وتواصل مع بعض الجهات والرعاة، لتوفير طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى الدوحة، وتقديم التسهيلات اللازمة أيضاً للجماهير الراغبة في السفر جواً أو براً بسياراتهم الخاصة، إلى جانب توفير معدات التشجيع في المدرجات.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد هزام الظاهري، في تصريحات سابقة: «اتحاد الكرة سيوفر تذاكر المباراتين مجاناً للجمهور، إضافة إلى توفير المواصلات، فضلاً عن تذاكر السفر ذهاباً وإياباً في يوم المباراة نفسه، والإقامة في الفندق، وذلك بالتعاون مع شركات السفر والسياحة».

ويسعى المنتخب الوطني إلى التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال إيطاليا 1990.