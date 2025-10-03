بني ياس يتعاقد مع كروما وشوكوروف

أعلن نادي بني ياس تعاقده مع اللاعب السيراليوني الحسن كروما (25 عاماً) قادماً من نادي الشحانية القطري، ولاعب الشارقة السابق، الدولي الأوزبكي شوكوروف، قادماً من نادي الفيحاء السعودي في صفقة انتقال حر.

وقال بني ياس، في بيان صحافي، عبر حسابه في «إكس»: «اللاعب الدولي كروما يُعدّ أحد الأسماء المميزة في الدوري القطري، خلال الموسم الماضي، إذ شارك في 22 مباراة وسجل خلالها خمسة أهداف وقدّم ثماني تمريرات حاسمة».

وأشار إلى أن شوكوروف من أبرز لاعبي خط الوسط في أوزبكستان، ويمتلك مسيرة احترافية مميزة في الدوري التركي والإماراتي والسعودي، فضلاً عن منتخب أوزبكستان.