فليك: مشكلة برشلونة في الدفاع.. وباريس سان جيرمان يستحق الفوز

أقرّ مدرب برشلونة الإسباني، الألماني هانزي فليك، بأن على فريقه تحسين دفاعه بعد أن تلقى هدفاً متأخراً منح ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، الفوز 2-1، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وجاء هدف بطل فرنسا في الدقيقة 90 عن طريق البرتغالي غونسالو راموس، بعدما كان برشلونة السبّاق إلى انتزاع التقدّم على الملعب الأولمبي.

ونجح المغربي أشرف حكيمي في استغلال هفوة في الخط الدفاعي العالي الذي استخدمه النادي الكاتالوني، فانطلق على الجهة اليمنى قبل أن يُمرّر كرة عرضية أرضية تابعها راموس في الشباك، ليقرّ فليك بأن سان جيرمان لعب على مستوى أعلى.

وكان الفريق الكاتالوني خرج من الدور نصف النهائي للنسخة الماضية في المسابقة القارية على يد إنتر ميلان الإيطالي، بعد أن ظهرت بوضوح نقاط ضعفه الدفاعية، حيث تلقى سبعة أهداف في مباراتين.

وقال فليك للصحافيين: «عندما تكون النتيجة 1-1، يجب أن ندافع بشكل أفضل، وأن يكون لدينا تنظيم دفاعي أقوى»، وأضاف: «سنتعلم من هذا، وعلينا أن نُقدّم أداء أفضل في المرة المقبلة أمام فريق بهذا المستوى من الجودة».

وقال مدرب برشلونة إن سان جيرمان استحق الفوز بالمباراة، مشيراً إلى أن فريقه لم يكن في أفضل مستوياته، ولم يستطع مجاراة بطل أوروبا في هذه الأمسية.

وتابع فليك: «لا فائدة من القول إننا في المستوى نفسه، لكنني أؤمن بفريقي، لم يكن هذا يومنا الأفضل».

ورأى فليك أنه عندما يلعب فريقه في أفضل مستوياته فعندها سيكون قادراً على مضاهاة فريق الإسباني لويس إنريكي، وأضاف مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق: «رأينا مستوى باريس سان جيرمان، وأنا واثق بنسبة 100% أننا قادرون على اللعب بهذا الشكل أيضاً».

من جهته، اعتبر مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، أن فريقه كان الأفضل، وقال: «بغض النظر عن الأسماء التي تبدأ المباراة، نحن حاضرون دائماً».

وأعرب إنريكي عن سعادته بالأداء والنتيجة، وقال في مؤتمره الصحافي على ملعب مونتجويك: «أنا سعيد جداً، لأنه بغض النظر عن اللاعبين، نحن دائماً موجودون»، وأضاف: «لا يهم من يرتدي القميص، نحن نلعب بهوية واضحة».

وخاض سان جيرمان اللقاء في ظل تخمة من الغيابات لأبرز لاعبيه على غرار عثمان ديمبيليه، أفضل لاعب في العالم، وديزيريه دويه، والجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا، والبرازيلي ماركينيوس، وغيرهم.