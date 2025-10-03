بداية إماراتية مثالية في «دوري الأبطال»

سطّرت الأندية الإماراتية بداية تاريخية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك في دوري أبطال آسيا 2، بعدما خرجت من أول جولتين في دور المجموعات من دون أي خسارة، في إنجاز غير مسبوق يعكس مدى التطوّر الفني والطموح الكبير لمقارعة كبار القارة والمنافسة على اللقب.

وحققت فِرَق الشارقة والوحدة وشباب الأهلي بداية قوية، إذ جمع كل منها أربع نقاط، محتلةً المراكز من الثالث إلى الخامس في ترتيب مجموعات منطقة الغرب، وبفارق الأهداف فقط خلف الأهلي السعودي حامل اللقب، بينما ينفرد الهلال السعودي بالصدارة بالعلامة الكاملة.

تفوق إماراتي لافت على اتحاد جدة

من أبرز ملامح هذه الانطلاقة، كان التفوق الإماراتي المباشر أمام اتحاد جدة السعودي، أحد أبرز فِرَق القارة والمدجج بالنجوم، وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيمة.

فقد استهل الوحدة مشواره بفوز كبير على الاتحاد بنتيجة (2-1)، قبل أن يفرض تعادلاً ثميناً أمام تراكتور الإيراني خارج ملعبه في الجولة الثانية، محافظاً على سجله خالياً من الخسارة.

وبالأسلوب ذاته، تألق شباب الأهلي بتعادل في الجولة الافتتاحية مع تراكتور (1-1)، ثم حقق انتصاراً كبيراً على اتحاد جدة وسط جماهيره (1-0)، مؤكداً جديته في التحدي القاري.

الشارقة.. بطل قادر على قلب الطاولة

أمّا الشارقة، فقدم عروضاً قوية رغم تذبذب نتائجه محلياً، فبعد تأخره أمام الغرافة القطري حتى الدقيقة 73، عاد «الملك» بقوة ليسجل هدفين في الوقت بدل الضائع، ويحقق فوزاً مثيراً (4-3) في الجولة الأولى.

وفي المباراة الثانية، واصل الشارقة تألقه وفرض التعادل على السد القطري في الدوحة (1-1)، وكان قريباً من خطف الفوز لولا إهدار كايو لوكاس لركلة جزاء في الشوط الأول.

أرقام تدعم الطموح

إحصائياً، سجل الشارقة خمسة أهداف، ليأتي ثانياً من حيث القوة الهجومية بعد الأهلي السعودي (ستة أهداف)، رغم استقباله أربعة أهداف.

أمّا شباب الأهلي والوحدة، فقد أظهرا توازناً دفاعياً وهجومياً، بتسجيل هدفين واستقبال هدف واحد فقط لكل منهما، ليشكلا مع الشارقة ثلاثي الطموح الإماراتي في البطولة.

الوصل.. صخب هجومي وصدارة مستحقة

في موازاة ذلك، حقق الوصل العلامة الكاملة في أول مباراتين له بالمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2.

وتألق النادي بفوز تاريخي على الاستقلال الإيراني بنتيجة (7-1)، كأكبر انتصار إماراتي على نادٍ إيراني، ثم عزّز موقعه في الصدارة بالفوز خارج أرضه على الوحدات الأردني (2-1).

وبات الوصل على أعتاب التأهل إلى الدور الثاني، قبل مواجهة المحرق البحريني في المنامة يوم 22 الجاري، في لقاء سيحدد صدارة المجموعة، خصوصاً أن المحرق يملك رصيد النقاط نفسه بعد فوزه على الوحدات والاستقلال.

