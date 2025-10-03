الوكيل: 4 مكاسب فنية حققتها سلة النصر في البطولة العربية

كشف المدير الفني لفريق كرة السلة في نادي النصر، المدرب المصري حسام الوكيل، عن أربعة مكاسب فنية حققها «العميد»، رغم الوداع من الدور الـ16 في بطولة الأندية العربية، أبرزها «الالتحامات البدنية القوية» المغايرة لنمط مباريات الدوري الإماراتي، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، بخوض مواجهات مع مدارس مختلفة، في بطولة استضافتها صالة النادي منذ 25 سبتمبر الماضي، ويسدل الستار عن نسختها الـ37 مساء الإثنين المقبل.

وودع النصر، أول من أمس، البطولة، بخسارته في افتتاح الدور الـ16، أمام بطل نسخة 2022 الكويت الكويتي، بفارق خمس نقاط، وبنتيجة (80-85)، لينهي «العميد» مشاركته، بعد تأهله لهذا الدور عن مركزه الثالث في مجموعته الأولى التي حقق على مدار منافساتها انتصارين، جاءا على «شعب حضرموت» اليمني في الجولة الافتتاحية (90-67)، والقادسية الكويتي في ثانية الجولات بواقع (91-88)، قبل التعثر في ختام دوري المجموعات أمام «حمص الفداء» السوري في ختام دوري المجموعات بنتيجة (71-83).

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم»: «دخلنا المنافسات بحسابات مختلفة في بطولة تقام على أرض صالة النادي، والبحث من خلالها عن الجمع بين طموح المنافسة، والاستفادة من تحقيق أربعة مكاسب فنية توفرها مواجهات قوية مع مدارس (سلوية) مختلفة، وتسهم في رفع وتيرة إعداد (العميد) لخوض دوري الموسم الجديد، الذي يستهل 13 الشهر الجاري، الساعين من خلالها للمنافسة على اللقب، والانتقال بمستوى طموحاتنا لتمثيل الدولة في الاستحقاقات الإقليمية، خصوصاً دوري (سوبر غرب - آسيا) المؤهل بدوره لدوري أبطال آسيا».

وأوضح: «دخلنا البطولة بغياب لاعب ارتكاز الفريق والمنتخب الوطني مامادو أنداي، الذي تعرض للإصابة في مباراتنا الأخيرة في تمهيدي (كأس الاتحاد) أمام شباب الأهلي، قبل أربعة أيام من انطلاق البطولة العربية، ما عرض لاعبينا في مهمتهم العربية لأحمال عالية في مواجهة فرق امتلكت حسابياً تفوقاً على صعيد عامل الطول، بجانب امتلاكها لاعبين يتمتعون بقوة بدنية عالية تحت سلة الخصم».

وأضاف: «مكسب فني جديد حققته مشاركتنا، في الارتفاع التدريجي لنسق الانسجام بين عناصرنا في تجارب على أعلى مستوى، وأنماط مغيرة لتلك التي نشهدها في الدوري المحلي، خاصةً مع محترفنا الأميركي الجديد يوجين أوموريوي».

وأشار الوكيل إلى العامل الفني الثالث، في اللعب تحت الضغط، وظهر واضحاً في لقاء القادسية الكويتي، وقال: «تعرضنا في مناسبتين للعب تحت ضغط التأخر بالنتيجة، ونجحنا في تحقيق المطلوب بالفوز على القادسية الكويتي في الثواني الأخيرة، إلا أن المهمة كانت صعبة للغاية أمام الكويت الكويتي في الدور الـ16 رغم تقليصنا النتيجة في الفترة الرابعة».

وأضاف: «مكسب فني أخير حققناها، في منح لاعبينا الشبان الذين يعدون من الركائز الأساسية للفريق، الحصول على مزيدٍ من خبرات الاحتكاك، خاصة الدوليين عبدالله حسن وفيصل محمد».