اتحاد التنس يرحب بالإشراف على رياضة «البيكل بول»

رحّب اتحاد الإمارات للتنس بقرار وزارة الرياضة، القاضي بتكليفه بالإشراف على رياضة البيكل بول داخل الدولة، لتصبح إحدى الرياضات الرسمية المدرجة ضمن أنشطة الاتحاد.

وأعلن الاتحاد، في بيان رسمي، أن مسؤولية تطوير اللعبة ستشمل تنظيم البطولات المحلية والدولية، والإسهام في إعداد الكوادر الوطنية الفنية والإدارية، إلى جانب وضع اللوائح والأنظمة التي تنظم هذه الرياضة، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وعبّر الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، ناصر المرزوقي، عن فخره بالثقة التي منحتها الوزارة لمجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم، مؤكداً أن الاتحاد سيعمل على نشر ثقافة رياضة البيكل بول بين مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب توفير برامج تدريبية وبطولات تنافسية تُسهم في رفع مستوى اللعبة محلياً وإقليمياً.

وأشار المرزوقي إلى أن رياضة البيكل بول لعبة هجينة تجمع بين التنس والريشة الطائرة، والبينغ بونغ، وتتميز بكونها سهلة الممارسة وملائمة لمختلف الفئات العمرية، ما يجعلها إضافة مميزة إلى المشهد الرياضي الإماراتي.