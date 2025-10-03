4.2 ملايين درهم جوائز سباق أريلة للمحامل الشراعية

ينطلق، اليوم، سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهو الجولة الثانية لهذه الفئة، وينتظر مشاركة أكثر من 90 محملاً.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية يبلغ مجموعها 4.2 ملايين درهم، يتم توزيعها حتى المركز الـ90، وأكملت اللجنة الترتيبات اللوجستية والفنية والتنظيمية لتسهيل مشاركة المحامل من نقطة البداية حتى خط النهاية، لضمان إبحار آمن وسلامة الجميع.

من جهته، أشاد مدير إدارة الرياضات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، خليفة الرميثي، بالإقبال الكبير على التسجيل، والتفاعل الإيجابي من قبل ملاك المحامل والنواخذة في عمليات إكمال الإجراءات، والتأكيد على التزام لائحة المشاركة في سباقات هذه الفئة والجوانب المرتبطة بالمواصفات الفنية المطلوبة للمحامل، وتوفير أدوات السلامة للنواخذة والبحارة.

وقال: «سباق أريلة يعد جولة مهمة للمحامل، ويحرص خلاله الملاك على الدفع بنخبة النواخذة والبحارة للمنافسة على الجوائز القيمة، والاستعداد لسباقات المناسبات الكبرى التي ستقام ضمن برنامج السباقات التراثية والتقليدية».