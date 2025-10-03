بيرلو يقود يونايتد في تحدٍّ صعب أمام دبا الحصن

تُقام اليوم، في الساعة 17:15، منافسات الدور التمهيدي الأخير من بطولة كأس رئيس الدولة، الخاصة بأندية الدرجة الأولى، لتحديد هوية الفريقين المتأهلين إلى دور الـ16 الرئيس للمسابقة، لملاقاة فريقي العين والشارقة.

وعلى ملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة بمنطقة الحزانة، يلتقي الحمرية مع العروبة، في مواجهة حاسمة، يتأهل الفائز منها لملاقاة العين.

وفي المباراة الثانية يستضيف دبا الحصن فريق يونايتد، لتحديد الفريق الذي سيواجه الشارقة في الدور المقبل.

يُذكر أن منافسات البطولة انطلقت في وقت سابق بمشاركة 15 فريقاً، وشهدت خروج فريق الإمارات من الدور الأول، في مشهد لافت، كونه الفريق الوحيد من الدرجة الأولى الذي سبق له الفوز بالبطولة في عام 2010.

وتبرز أربعة مشاهد فنية في مباراتي اليوم، كما يلي:

مواجهة قوية

يقود المدرب الإيطالي الشهير، أندريا بيرلو، فريق يونايتد في مواجهة قوية أمام دبا الحصن، الذي يُعد من الفرق المتكاملة هذا الموسم، وتُشكّل المباراة تحدياً خاصاً لبيرلو، خصوصاً أنها تُقام خارج ملعب فريقه.

شباك نظيفة لدبا الحصن

يسعى دبا الحصن للحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في بطولتَي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى، حيث لم يستقبل أي هدف في المباريات الأربع السابقة، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل اللقاء.

طموح ماجد ناصر

يدخل حارس مرمى الحمرية ماجد ناصر، مباراة فريقه أمام العروبة بطموحات كبيرة، إذ عبّر سابقاً عن رغبته في قيادة الحمرية نحو أدوار متقدمة في الكأس، ما يضعه أمام مسؤولية كبيرة في مباراة تُقام بنظام خروج المغلوب.

عودة منتظرة للعروبة

يسعى فريق العروبة إلى تحقيق الفوز والعودة لمواجهة فرق المحترفين من بوابة كأس رئيس الدولة، بعد هبوطه من دوري المحترفين في الموسم الماضي، ويدرك الجهاز الفني أن الفوز في مباراة اليوم سينعكس إيجابياً على الفريق في مشواره بالدوري.