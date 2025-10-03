«أبيض الدراجات» يشارك في البطولة العربية بالعراق

غادرت بعثة منتخب الإمارات للدراجات متجهة إلى مدينة السليمانية بالعراقو للمشاركة في منافسات البطولة العربية لدراجة الطريق ودراجة أصحاب الهمم، التي تقام خلال الفترة من الثالث إلى 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية، حيث تشمل البطولة فئات الرجال والشباب والناشئين والسيدات والشابات، إضافة إلى سباقات أصحاب الهمم.

وتضم قائمة المنتخب في فئة الرجال كلاً من أحمد المنصوري، وعبدالله جاسم العلي، ومحمد المطيوعي، ومحمد الصباغ، وسعيد مراد، وراشد البلوشي، فيما يشارك في فئة الشباب كل من علي نصيرائي، ويوسف أميري، وعبدالله الهاشمي، وسيف الغاوي، بينما يمثل المنتخب في فئة الناشئين كل من: سلطان الحمادي، ومنصور المنصوري، ومعضد المشغوني، وفلاح النعيمي.

وتضم البعثة مدير المنتخبات الوطنية محمد بن شفيع، إلى جانب الحكم المرافق عبدالله الحوسني، والمدربين بدر علي ثاني وأحمد عبيد المري، إضافة إلى المدلك جون بول، والميكانيكي ساجيث ساندروا، بما يضمن توفير كل عناصر الدعم الفني والإداري للمنتخب خلال البطولة.

وأكد اتحاد الإمارات للدراجات، في بيان صحافي، أن المشاركة في هذا الحدث القاري تأتي في إطار خططه الاستراتيجية لتعزيز حضور الدراجات الإماراتية في المحافل العربية والدولية، ومنح الفرصة للاعبين الشباب لاكتساب الخبرة والاحتكاك مع نخبة من أبرز الدراجين العرب، بما يسهم في تطوير اللعبة ورفع علم الإمارات في البطولات الخارجية.