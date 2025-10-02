الوحدة السوري يودع "السلة العربية" بالخسارة أمام كاظمة الكويتي

ودع فريق الوحدة السوري لكرة السلة منافسات البطولة العربية للأندية، بخسارته بصعوبة أمام كاظمة الكويتي بنتيجة (77-80)، في مباراة جمعتهما اليوم الخميس، لحساب ختام الدور الـ 16 في البطولة المقامة حالياً على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد حتى السادس من أكتوبر المقبل.

كما شهد اليوم الختامي للدور الـ 16، فوز حامل اللقب العربي القطري على البشائر العماني (111-83)، والريان القطري على الميناء اليمني (110-76).

واحتاج كاظمة لضمان فوزه إلى نيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الرابع بواقع (21-18 و20-17 و21-20)، فيما لم يشفع للوحدة السوري نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (22-18).

وودعت السلة السورية منافسات النسخة الـ 37، بعدما سجلت مباريات أمس في افتتاح الدور الـ 16 إقصاء "حمص الفداء" السوري على يد "الانطوني" اللبناني، بعد الانتصار الصعب الذي حققه الأنطوني وجاء بفارق نقطة واحدة وبنتيجة (98-97).

وتدخل فرق البطولة يوم غدٍ الجمعة، مرحلة الراحة، على أن تعاود بعد غدٍ السبت استكمال المنافسات، بإقامة الدور ربع النهائي، ويستهل في الثانية ظهراً بلقاء المنامة البحريني مع كاظمة الكويتي، ويتبع في الرابعة عصراً بلقاء الأنطوني اللبناني أمام العربي القطري، ومن ثم في السادسة بلقاء الريان القطري مع الكويت الكويتي، ويسدل الستار عن الدور بلقاء أهلي طرابلس الليبي مع الفائز من مواجهة الحكمة اللبناني والسيب العماني في ختام الدور الـ 16.