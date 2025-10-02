خورفكان يتعاقد مع المغربي سليم أملاح لتعزيز خط الوسط

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب الدولي المغربي سليم أملاح، لتمثيل الفريق في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، في صفقة انتقال حر.

ويجيد (28 عاماً) اللعب في عدة مراكز، أبرزها وسط الملعب، ويُعد من الأسماء البارزة في الكرة المغربية، إذ سبق له تمثيل المنتخب المغربي في 31 مباراة دولية رسمية، سجل خلالها أهدافًا مؤثرة.

ويمتلك سليم أملاح تجربة احترافية غنية في الملاعب الأوروبية، حيث لعب سابقًا لأندية ستاندار دو لييج وموسكرون في الدوري البلجيكي، ثم انتقل إلى بلد الوليد الإسباني، وأعير لاحقًا إلى فالنسيا، قبل أن يحط الرحال في الدوري الإماراتي عبر بوابة خورفكان.