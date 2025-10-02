«يد الشارقة» تنهي «مونديال الأندية» بالمركز السادس

اختتم فريق كرة اليد في نادي الشارقة، مشاركته في بطولة العالم للأندية «سوبر غلوب 2025» بالمركز السادس، رغم تعادله أمام الزمالك المصري بنتيجة (28-28)، في مباراة جمعتهما اليوم الخميس، في إياب تحديد المركزين الخامس والسادس، في ختام منافسات البطولة التي استضافتها صالة المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، منذ 26 سبتمبر الماضي، مع العلم أن لقاء الفريقين ذهاباً الثلاثاء الماضي انتهى لصالح الزمالك (29-26).

وجاءت مشاركة الشارقة مشرفة لبطل آسيا، بعد أن افتتح مشواره في دوري المجموعات بالفوز على كاليفورنيا إيجلز بطل أمريكا بنتيجة (35-30)، قبل تعرضه للخسارة في الجولة الثانية أمام ماغديبورج الألماني بطل أوروبا بنتيجة (26-36)، لينهي «الملك» دوري المجموعات بالمركز الثاني،، وبقاء آمله معلقاً في التأهل للدور نصف النهائي كأفضل فرق المجموعات الثلاث الذي يحل ثانياً، على فارق الأهداف الذي صب في نهاية المطاف بصالح الأهلي المصري وصيف المجموعة الثالثة.

وأنصفت اللجنة الفنية للبطولة، في ختام المنافسات، حارس الشارقة المتألق محمد إسماعيل الطاهر، بمنح جائزة (أفضل لاعب) في مباراة الزمالك والشارقة، ليسير إسماعيل على خطى زملائه الذين نجحوا في وضع بصمات على مباريات دوري المجموعات، بحصد المحترف التونسي مصباح الصانعي لقب (رجل المباراة) في لقاء «الملك» أمام كاليفورنيا إيجلز، واتبعت بتتويج محمود فايز باللقب ذاته في مباراة ماغديبورج الألماني.