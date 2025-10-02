نجوم مصر حاضرون بقوة في ملاعب الإمارات

يشهد دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي حضوراً لافتاً لثلاثة من الأسماء البارزة، التي اختارت خوض تجربة احترافية جديدة خارج مصر، في امتداد لتجارب سابقة ناجحة للاعبين كبار سبق أن خاضوا تجارب ناجحة، في مقدمتهم محمد أبوتريكة مع بني ياس، وحسني عبدربه مع شباب الأهلي، ومحمد زيدان مع بني ياس، وشيكابالا مع الوصل، وفتح تألق محمد النني مع الجزيرة الباب أمام اللاعبين المصريين للظهور بشكل لافت في الموسم الحالي، مع الثنائي إبراهيم عادل الذي التحق بزميله النني في الجزيرة، والمدافع رامي ربيعة الذي انضم إلى كتيبة العين، وأصبح اللاعبون الثلاثة ممثلين للكرة المصرية في الموسم الجديد لدوري المحترفين الإماراتي بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية أمس.

النني.. وعودة من الاعتزال

كان محمد النني على مقربة من إعلان اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة ناجحة مع أرسنال الإنجليزي، إثر انتهاء عقده مع «المدفعجية»، إلا أن مشاركته مع المنتخب الأولمبي المصري في «أولمبياد باريس» الماضية وتألقه مع «الفراعنة» باحتلال المركز الرابع في منافسات كرة القدم، جعلا عيون نادي الجزيرة تتجه للتعاقد معه لمدة موسمين، ما منحه فرصة المشاركة بانتظام بعد سنوات من التحديات مع الإصابات، وقلة دقائق اللعب في أوروبا.

ولم يُخيب النني الآمال التي كانت مُعقودة عليه، إذ تمكن من قيادة «فخر أبوظبي» للتتويج بكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) الموسم الماضي، بعد تقديم مستويات لافتة سواء على صعيد خط وسط الميدان أو في مركز قلب الدفاع.

إبراهيم عادل يبحث عن بريق جديد

اختار النجم السابق لفريق بيراميدز، إبراهيم عادل خوض تجربة احترافية في دوري أدنوك للمحترفين، لتعزيز مسيرته الاحترافية، والتي كان يسعى إلى تحقيقها في السنوات الماضية، بعد أن تلقى عروضاً أوروبية عدة وتحديداً من إسبانيا، في ظل اهتمام نادي خيتافي الإسباني بالتعاقد معه إلا أن المقابل المادي (2.5 مليون دولار) لم يلقَ قبولاً من إدارة بيراميدز التي استجابت لاحقاً لرغبة اللاعب في الانتقال إلى نادي الجزيرة ليكون بوابته نحو الانتقال إلى أوروبا.

ويمتاز إبراهيم عادل بسرعته ومهاراته في المراوغة، ويُعدّ من الأسماء التي عُقدت عليها آمال كبيرة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات بأن يكون أحد نجوم هذا الموسم مع تألقه في الجولات الخمس الماضية.

رامي ربيعة.. صلابة دفاعية وخبرة

سعى مدافع العين الدولي، رامي ربيعة، إلى خوض تجربة جديدة من خلال دوري أدنوك للمحترفين لإعادة اكتشاف نفسه، بعد سنوات متقلبة مع الأهلي المصري بين التألق والإصابات، انتهت بعدم حصوله على التقدير المادي الذي كان يتطلع إليه في نهاية عقده مع «القلعة الحمراء»، لينتقل إلى صفوف «الزعيم» في صفقة انتقال حر، ويواصل معه التألق في ظل تصدر فريقه جدول الترتيب العام، ونجاحه في حجز مكانه بتشكيلة «الفراعنة» التي بات منتخبها على بُعد نقطة واحدة من بلوغ كأس العالم 2026.

ويُعرف رامي ربيعة، الذي سبق أن خاض تجربة احترافية قبل سنوات في البرتغال، بقدراته الدفاعية العالية، وحضوره البدني القوي، ما يجعله إضافة مهمة لأي فريق يطمح إلى الصلابة الدفاعية والاستقرار في الخط الخلفي.