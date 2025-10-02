«تحدّي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل.. «ابحث عن تحديك»

أعلن «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية المجتمعية الهادفة لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته التاسعة، المقررة إقامتها خلال الفترة من الأول حتى 30 نوفمبر 2025.

وتتيح المبادرة لجميع أفراد المجتمع، وكذلك زوار الإمارة، إمكانية المشاركة في أنشطة التحدي المتنوعة، من خلال الالتزام كل يوم بممارسة 30 دقيقة من التمارين البدنية على مدار 30 يوماً.

ويكتسب التحدي هذا العام أهمية استثنائية بتزامنه مع «عام المجتمع»، بما يعزز من الروابط الاجتماعية، ويحوّل النشاط البدني اليومي إلى تجربة جماعية تدعم تكوين عادات صحية مستدامة، تحت شعار «ابحث عن تحديك».

وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «منذ انطلاقه شكّل تحدي دبي للياقة ركيزة محورية في تجسيد رؤية دبي لتكون من أكثر مدن العالم صحة ونشاطاً، ويواصل مفهوم (30×30) ببساطته وفاعليته تحفيز مختلف فئات المجتمع على جعل الصحة والرفاهية أولوية في حياتهم اليومية، وتكتسب الدورة التاسعة هذا العام قيمة خاصة بتزامنها مع عام المجتمع، بما يعكس دور ممارسة الأنشطة الرياضية في جمع الناس حول هدف واحد يعزز الترابط ويعزز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في ترسيخ أسلوب الحياة الصحية».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يواصل تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ترسيخ أهميته واتساع تأثيره عاماً بعد عام، ليؤكد مكانته كإحدى أبرز المبادرات التي تعزز الصحة والرفاهية على المدى الطويل. وتكتسب الدورة التاسعة هذا العام بعداً خاصاً بتزامنها مع عام المجتمع، حيث تبرز قيم الترابط والعمل الجماعي من خلال برنامج متكامل يضم فعاليات رئيسة مثل تحدي دبي للدراجات الهوائية، ودبي يوغا، إلى جانب القرى، ومراكز اللياقة، وآلاف الأنشطة المجتمعية المنتشرة في أنحاء المدينة، ونحن نتطلع إلى النسخة الـ10 في عام 2026 بمزيد من الطموح لترسيخ ثقافة دبي كمدينة نشطة وصحية، وبناء أسس راسخة تضمن حياة أفضل للأجيال المقبلة».

وتتضمن فعاليات هذا العام أربعة تحديات كبرى رئيسة، هي: «تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد» في الثاني من نوفمبر، و«تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي» في 23 نوفمبر، و«تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات» يومَي الثامن والتاع من نوفمبر، و«دبي يوغا» في 30 نوفمبر، كما يمكن للجمهور المشاركة عبر ثلاث قرى مجانية للياقة هي: «قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30×30 للياقة»، و«قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل»، و«قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة الورقاء»، إلى جانب أكثر من 25 مركزاً مجتمعياً للياقة، وآلاف الحصص التدريبية المجانية المنتشرة في جميع أنحاء دبي.

• الدورة الأكبر من التحدي تنطلق من الأول حتى 30 نوفمبر بمشاركة شرائح أوسع من المجتمع.