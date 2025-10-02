2640عملية تسجيل وقيد في فترة الانتقالات الأولى للموسم الجديد

أعلن اتحاد كرة القدم أن فترة التسجيل الأولى للموسم الرياضي 2025-2026 شهدت 2640 عملية تسجيل وقيد للاعبين، توزعت بين الأندية المحترفة والدرجتين الأولى والثانية، إلى جانب الفئات السنية تحت 23 و21 و19 عاماً.

وكان اتحاد الكرة قد أغلق في الساعة 15:30، أمس، باب القيد الصيفي، الذي كان قد افتتح رسمياً في 10 يوليو الماضي، إذ شهدت فترة التسجيل الأولى للموسم الحالي زيادة كبيرة عن الموسم الماضي، بواقع 981 عملية تسجيل، بعدما كانت قد أغلقت أبوابها على 1659 حالة.

وكشفت بيانات اتحاد كرة القدم أن فرق أندية دوري المحترفين شهدت 318 عملية، موزعة ما بين 178 إعادة قيد، و126 تسجيلاً، وتسع إعارات، وثلاثة استبدالات، وانتقالين.

وكانت الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات قد شهدت نشاطاً ضيقاً من أندية المحترفين للتعاقد مع صفقات جديدة، إذ تمكن خورفكان من ضم المهاجم المصري يحيى يسري (22 عاماً) قادماً من نادي العروبة في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع لاعب الارتكاز الفنزويلي براينت أورتيغا (22 عاماً) قادماً من الاتحاد السعودي ليتم قيده في فئة المقيمين.

وتوصل نادي الوحدة إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم الإيراني رضا غنديبور (19 عاماً) قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة لقيده في فئة المقيمين، ونجح نادي بني ياس في التعاقد مع المدافع حمدان العامري (23 عاماً) قادماً من الجزيرة على سبيل الإعارة.

وضم نادي الجزيرة لاعب خط الوسط الشاب الغامبي مومودو جاتا قادماً من إف كي ساراييفو البوسني.

وسيكون بوسع أندية المحترفين ضم لاعبين جدد حتى 22 أكتوبر الجاري، شريطة أن يكون لاعباً حراً قبل إغلاق باب القيد، ووجود شاغر في قائمة أي نادٍ يرغب في ضمه.

يذكر أن أندية الدرجة الثالثة جاءت في صدارة أكثر الفئات حركة، بعدما سجلت 498 عملية قيد وتسجيل.

