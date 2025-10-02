248 رياضياً يُمثّلون الإمارات في «ألعاب آسيا» و«التضامن الإسلامي»

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل مشاركة دولة الإمارات بدورتَي الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في البحرين، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، والنسخة السادسة من ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها السعودية، من السابع إلى الـ21 من نوفمبر المقبل، إذ تشارك الإمارات في الدورتين بـ248 رياضياً (152 في «الألعاب الآسيوية»، و96 في «التضامن الإسلامي»).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة، أمس، بمقرها في دبي بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية.

وخلال المؤتمر، أكّد مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، أحمد الطيب، أن وفد الإمارات سيخوض غمار الألعاب الآسيوية في البحرين التي تشهد مشاركة نحو 5000 رياضي من 45 دولة، يتنافسون في 24 رياضة و253 مسابقة، وتخوض الإمارات الحدث في 19 لعبة، هي: كرة اليد، كرة السلة (33x)، الفروسية بمسابقتي قفز الحواجز والقدرة، ألعاب القوى، السباحة، الدرّاجات بمسابقة الطريق، الملاكمة، المواي تاي، رفع الأثقال، الترايثلون، التايكواندو، تنس الطاولة، سباقات الهجن، الرياضات الإلكترونية، الريشة الطائرة، الغولف، الجودو، الجوجيتسو، الرياضات القتالية (MMA)، وذلك بوفد مكون من 152 رياضياً بواقع 107 لاعبين و45 لاعبة.

واستعرض أحمد الطيب، أبرز التفاصيل الخاصة بالحدث وبرنامج المسابقات والأجندة الزمنية، مشيراً إلى أن إدراج رياضات، مثل الفروسية (القدرة) والجوجيتسو والمواي تاي ضمن البرنامج الرياضي للدورة للمرة الأولى، يُمثّل إضافة تاريخية تعكس التطور المتسارع للرياضة الآسيوية، وتُعزّز التبادل الثقافي والرياضي بين الشباب.

وأضاف: «الدورة مخصصة للفئة العمرية من 14 إلى 18 عاماً، وتُعدّ محطة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب (داكار 2026)، وتُشكّل منصة مثالية لاكتشاف المواهب الواعدة وإعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في كبرى الاستحقاقات، بما في ذلك الألعاب الآسيوية للكبار والألعاب الأولمبية، كما تتيح للاعبين فرصة اكتساب خبرة دولية قيّمة، بما يُعزّز ثقتهم بأنفسهم، ويدعم تطورهم الرياضي والنفسي».

كما كشفت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية كذلك عن معطيات مشاركة اللجنة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في السعودية بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يُمثّلون 57 دولة، مشيرةً إلى أنه على مدار جميع نسخ هذه الدورة لم تغب الإمارات عن المشاركة وحصد الميداليات والوقوف على منصات التتويج، إذ تشارك الإمارات في النسخة السادسة بـ15 رياضة، تتضمن: الجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والمواي تاي، والتايكواندو، وألعاب القوى، والسباحة، والفروسية، والمبارزة، ورفع الأثقال، وتنس الطاولة، والألعاب الإلكترونية، والهجن، إضافة إلى ألعاب القوى ورفع الأثقال لأصحاب الهمم، وبوفد مكوّن من 96 رياضياً، بواقع 64 لاعباً و32 لاعبة.

مشاركة مميّزة

حققت الإمارات إجمالي 23 ميدالية ملونة في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي، وشهدت أيضاً تسجيل الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ الدولة بدورات التضامن الإسلامي عن طريق الدرّاج أحمد المنصوري بفئة السكراتش في مسابقة المضمار.