إعادة انتخاب النيادي نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لـ «المواي تاي»

أعلن الاتحاد الدولي للمواي تاي إعادة انتخاب عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، كما أعلن الاتحاد في بيان، أصدره أمس، انتخاب طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي.

ووصف اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ الخطوة بأنها تُجسّد الدور الريادي الذي تضطلع به الدولة في تطوير هذه الرياضة، على المستويين الإقليمي والعالمي، وتأتي تتويجاً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين.