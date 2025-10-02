«الأبيض» يتفوق رقمياً على عُمان وقطر قبل انطلاق ملحق المونديال الحاسم

تدخل منتخبات الإمارات وقطر وعُمان المرحلة الأخيرة من تحضيراتها، استعداداً لخوض الملحق الآسيوي الحاسم، المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامته في الدوحة من الثامن إلى 14 أكتوبر الجاري، وسط طموحات كبيرة لخطف بطاقة العبور للمونديال.

ويمتلك المنتخب الإماراتي تجربة وحيدة في كأس العالم تعود إلى نسخة إيطاليا 1990، بينما شاركت قطر في مونديال 2022 بحكم الاستضافة، في حين لاتزال عُمان تطارد حلم التأهل الأول في تاريخها.

وعلى الرغم من أن المنتخبات الثلاثة تعيش ظروفاً متقاربة من حيث التغييرات الفنية وتبديل المدربين أخيراً، فإن النتائج والأرقام خلال الفترة الماضية تُظهر أفضلية واضحة لمصلحة «الأبيض» الإماراتي.

وتُسلط «الإمارات اليوم» الضوء على أوضاع المنتخبات الثلاثة قبل انطلاق التصفيات الحاسمة.

تغييرات فنية

شهدت الأجهزة الفنية للمنتخبات الثلاثة تغييرات كبيرة، في ظل التعاقد مع مدربين من أصحاب الخبرة الدولية.

الإمارات استعانت بالمدرب الروماني، أولاريو كوزمين، أحد أنجح المدربين في المنطقة، والذي سبق له التتويج بألقاب مع أندية إماراتية وسعودية وصينية، ويمتلك دراية كبيرة بكرة القدم الخليجية، فيما تعاقدت عُمان مع المدرب البرتغالي المخضرم، كارلوس كيروش، صاحب الخبرات الواسعة مع منتخبات كبرى، أبرزها البرتغال وإيران وكولومبيا ومصر، وسبقت له قيادة منتخبات في كأس العالم.

من جانبها، راهنت قطر على المدرب الإسباني، جولين لوبيتيغي، الذي تولى سابقاً تدريب منتخب إسبانيا الأول وأندية أوروبية مرموقة، مثل ريال مدريد وإشبيلية، ويُعرف بأسلوبه التكتيكي المتوازن.

أرقام وإحصاءات

احتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الأولى ضمن المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات المونديالية، برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق أربعة انتصارات والتعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مثلها، مسجلاً 15 هدفاً، فيما استقبلت شباكه ثمانية أهداف، وفي المقابل حل المنتخب القطري رابعاً في المجموعة نفسها برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في خمس، مسجلاً 17 هدفاً واستقبل 24 هدفاً.

أما المنتخب العُماني، فقد تمكّن بصعوبة من التأهل من خلال المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في خمس، مسجلاً تسعة أهداف واستقبل 14 هدفاً.

التحضيرات الأخيرة

وشهدت التحضيرات الأخيرة للمنتخبات الثلاثة نتائج متفاوتة في المباريات الودية، فقد فاز المنتخب الإماراتي على سورية 3-1، وعلى البحرين 1-0، بينما تعرض المنتخب القطري لخسارة قاسية أمام روسيا 1-4، وتعادل مع البحرين 2-2.

أما المنتخب العُماني، فشارك تحت قيادة كيروش في بطولة كأس أمم اتحاد وسط آسيا، محققاً فوزين على قرغيزستان وتركمانستان 2-1 لكل مباراة، وتعادل مع أوزبكستان والهند 1-1، قبل أن يخسر بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.