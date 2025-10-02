شراكة بين «دبي بريمير بادل بي 1» و«دي بي ورلد للغولف»

أعلنت بطولتا «دبي بريمير بادل بي 1» وجولة «دي بي ورلد للغولف»، اللتان تقامان برعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، عن شراكة جديدة بينهما لتوفير أنشطة مشتركة وخصومات حصرية على التذاكر في بطولتَي هذا العام، اللتين تقامان معاً في الأسبوع ذاته، من التاسع إلى الـ16 من نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لبطولة «دبي بريمير بادل بي 1» و«غالوب غلوبال»، إيفان موديا، في تصريحات صحافية: «تُعدّ هذه الشراكة مع بطولة (جولة دي بي ورلد للغولف 2025) إنجازاً مهماً لبطولة (دبي بريمير بادل بي 1)، إذ نواصل جهودنا لجعل رياضة البادل في متناول الجميع وتفاعلها مع جمهور أوسع، وتماشياً مع عام المجتمع 2025 في الإمارات، نهدف إلى إلهام المزيد من الناس لاكتشاف متعة الرياضة، والاحتفاء بدور دبي المتنامي وجهةً عالميةً للفعاليات الرياضية الكبرى».