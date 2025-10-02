«دبي لكرة السلة» يحقق فوزه الأول في «يوروليغ»

حقق فريق دبي لكرة السلة انتصاره الأول في ظهوره الافتتاحي بالدوري الأوروبي (يوروليغ)، بعد تغلبه على فريق بارتيزان الصربي، بنتيجة 89-76، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على صالة «كوكا كولا أرينا» في دبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأعرق في القارة الأوروبية، وتمكن فريق دبي من فرض أفضليته على مجريات اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول متقدماً بفارق سبع نقاط (47-40)، قبل أن يواصل تفوقه حتى النهاية، وتألق دافيس بيرتانس لاعب نادي دبي لكرة السلة، بعدما تصدر قائمة المسجلين برصيد 20 نقطة، ليقود فريقه إلى الفوز الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وعن المباراة، قال مدرب دبي لكرة السلة، يوريكا غوليماتش: «أثبت اللاعبون الليلة أننا لا نهاب الكبار، صحيح أن بارتيزان حاول أن يعيد المباراة لمصلحته، لكن بروح الفريق ودفاعنا القوي استعدنا السيطرة وحسمنا الانتصار، والفوز في أول ظهور لنا في اليوروليغ، وعلى أرضنا، رسالة واضحة بأن فريق دبي لكرة السلة قادم بقوة، وهذا الانتصار يمنحنا الثقة، ويؤكد أننا قادرون على مقارعة أي فريق إذا لعبنا ككتلة واحدة».

ويستعد فريق دبي لمواجهة جديدة في الدوري الأوروبي لكرة السلة (اليوروليغ) خارج أرضه أمام موناكو، قبل أن يعود إلى دبي لخوض مباراته الأولى في الدوري الأدرياتيكي (ABA)، الإثنين المقبل، على أرضه في «كوكا كولا أرينا».