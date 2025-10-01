الوصل يبدع «آسيوياً».. ويهزم الوحدات الأردني بثنائية ليما وسالدانا

حقق الوصل انتصاره القاري الثاني بفوزه على الوحدات الأردني بهدفين مقابل هدف، اليوم، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2، على استاد الملك عبدالله الثاني في عمان، ليتصدر "الإمبراطور" المجموعة برصيد ست نقاط، بينما استمر الفريق الأردني من دون رصيد من النقاط.

وأشرك المدرب لويس كاسترو القوة الضاربة في تشكيلة الوصل، خصوصاً في الوسط والهجوم بقيادة فابيو ليما وسيرجينيو وعلي صالح ونيكولاس خمينيز وأداما ديالو، إذ سيطر "الإمبراطور" على الكرة في وسط الملعب، رغم التشجيع الكبير من جمهور الوحدات للاعبي فريقه.

وتحسن أداء الفريقين بعد مرور 10 دقائق بعدما أصبحت الهجمات أكثر تنظيماً، إذ سدد البرتغالي بيدرو ماليرو كرة قوية فوق العارضة (12)، ورد الوحدات بفرصة خطرة من ركلة حرة مباشرة لعبها مهند سمرين، وقابلها مصطفى معوض برأسه، ولكن أمسك خالد السناني بالكرة (17)، بينما سدد فابيو ليما كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الوحدات أحمد عرباش (19).

من جهته اعتمد الوحدات على التسديد من خارج منطقة الجزاء، حيث لعب محمد الموالي كرة قوية فوق العارضة (29)، وبالطريقة نفسها سدد مهند سمرين كرة أخرى (31).

وحصل الوصل على لكرة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء بعدما ارتكب حارس الوحدات مخالفة الإمساك بالكرة مرتين، ونفذ "الإمبراطور" المخالفة بطريقة رائعة بعدما لعب سيرجينيو الكرة إلى فابيو ليما الذي سددها بمهارة في المرمى محرزاً الهدف الأول لصالح الوصل في الدقيقة 38، وكاد الوحدات أن يعود إلى اللقاء سريعاً، عندما قدا مصطفى كمال هجمة منظمة من الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية قابلها محمد الموالي بتسديدة أرضية تصدى لها ببراعة خالد السناني (40).

وواصل "الإمبراطور" أفضليته في الشوط الثاني، وسدد ليما كرة قوية تصدى لها حارس الوحدات (53)، قبل أن يضيف البديل سالدانا الهدف الثاني من تسديدة صاروخية (63)، بينما أحرز جونيور أجايي الهدف الأول للوحدات في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الوصل.