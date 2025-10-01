النصر يخسر أمام الكويت الكويتي.. ويودع «السلة العربية»

ودع فريق كرة السلة في نادي النصر البطولة العربية للأندية بعد خسارته أمام ضيفه الكويت الكويتي بنتيجة (88-83) اليوم الأربعاء، بالدور الـ 16، في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 37 على صالة النصر بدبي، وتمتد حتى السادس من أكتوبر الجاري.

كما شهد اليوم الافتتاحي للدور الـ 16، مواصلة أهلي طرابلس تقديم أوراق اعتماده كمرشح بارز للقب، بحصده الانتصار الرابع له على التوالي في البطولة، بفوزه على شعب حضرموت اليميني بنتيجة (94-66)، واتبعت بتحقيق المنامة البحريني لانتصاره الأول بالفوز على القادسية الكويتي (75-70).