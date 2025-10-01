«تحدّي دبي للياقة 2025» يفتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات دورته التاسعة

أعلن «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية المجتمعية الهادفة لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته التاسعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 حتى 30 نوفمبر 2025. وتتيح المبادرة لجميع أفراد المجتمع وكذلك زوار الإمارة إمكانية المشاركة في أنشطة التحدي المتنوعة من خلال الالتزام كل يوم بممارسة 30 دقيقة من التمارين البدنية على مدار 30 يوما.

ويكتسب التحدي هذا العام أهمية استثنائية بتزامنه مع «عام المجتمع»، بما يعزز من الروابط الاجتماعية، ويحوّل النشاط البدني اليومي إلى تجربة جماعية تدعم تكوين عادات صحية مستدامة، تحت شعار «ابحث عن تحديك».

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «منذ انطلاقه، شكّل تحدي دبي للياقة ركيزة محورية في تجسيد رؤية دبي لتكون من أكثر مدن العالم صحة ونشاطا. ويواصل مفهوم 30×30، ببساطته وفاعليته، تحفيز مختلف فئات المجتمع على جعل الصحة والرفاهية أولوية في حياتهم اليومية. وتكتسب الدورة التاسعة هذا العام قيمة خاصة بتزامنها مع عام المجتمع، بما يعكس دور ممارسة الأنشطة الرياضية في جمع الناس حول هدف واحد يعزز الترابط ويعزز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في ترسيخ أسلوب الحياة الصحية».



ومن جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تكتسب الدورة التاسعة هذا العام بعدًا خاصًا بتزامنها مع عام المجتمع، حيث تبرز قيم الترابط والعمل الجماعي من خلال برنامج متكامل يضم فعاليات رئيسية مثل تحدي دبي للدراجات الهوائية، ودبي يوغا، إلى جانب القرى، ومراكز اللياقة، وآلاف الأنشطة المجتمعية المنتشرة في أنحاء المدينة. ونحن نتطلع إلى النسخة العاشرة في عام 2026 بمزيد من الطموح لترسيخ ثقافة دبي كمدينة نشطة وصحية، وبناء أسس راسخة تضمن حياة أفضل للأجيال المقبلة».