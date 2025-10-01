محمد عثمان يحصد برونزية 100متر في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية

واصل المنتخب الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم تألقه في بطولة العالم المقامة حالياً بالعاصمة الهندية نيودلهي، بعدما أحرز البطل محمد عثمان الميدالية البرونزية في سباق 100متر للفئة التصنيفية "T34"، مسجلاً زمناً قدره 15.04 ثانية، ليضيف إنجازاً جديداً لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية.

وشهد سباق 100م T34 إثارة كبيرة حتى خط النهاية، حيث حسم التايلاندي تشايوت راتانا المركز الأول بزمن قدره 15.00 ثانية فقط، فيما جاء الأسترالي رييد ماكراكن ثانياً بـ 15.04 ثانية، وبفارق أجزاء من الثانية، حلّ لاعبنا محمد عثمان ثالثاً بالزمن ذاته، ليؤكد على شدة التنافس في السباق، بينما جاء زميله أحمد نواد في المركز السابع بزمن 15.59 ثانية.

ويبرهن هذا الإنجاز على الجاهزية العالية للاعبي المنتخب الوطني، والروح التنافسية التي يتمتعون بها، وهو ما يعكس ثمار الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة واللجنة البارالمبية الوطنية، ويعزز مكانة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية.