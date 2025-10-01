شباب الأهلي يعود من جدة بفوز غالٍ على الاتحاد

حقق فريق شباب الأهلي فوزاً مهماً على مضيفه الاتحاد السعودي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد «الإنماء» في مدينة جدة بالسعودية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

دخل شباب الأهلي المباراة بثقة عالية، ونجح في التقدم خلال الشوط الأول عند الدقيقة 40، بعد ركلة ركنية متقنة نفذها فيدريكو كارتابيا، ارتقى لها المدافع سعيد عزت برأسية قوية سكنت شباك الاتحاد، معلنة الهدف الأول لبطل الدوري الإماراتي.

في الشوط الثاني، ضغط الاتحاد بقوة بحثاً عن العودة، وسيطر على معظم مجريات اللعب، غير أن دفاع شباب الأهلي وتنظيمه التكتيكي حالا دون وصوله إلى الشباك. وعلى الرغم من محاولات الفريق السعودي، ظل شباب الأهلي متماسكاً وقدم أداءً مميزاً دفاعياً وهجومياً.

وكاد يحيى الغساني أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 87، بعدما انفرد تماماً بالمرمى، إلا أن الحارس تصدى لتسديدته، لترتد الكرة إلى مؤنس دبور الذي سددها من جديد، لكن حارس الاتحاد واصل تألقه وأبعد الخطر.

بهذا الفوز، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى، ليعزز حظوظه في المنافسة على بطاقات التأهل، بينما بقي الاتحاد من دون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثانية، إذ خسر أمام الوحدة في أبوظبي بالجولة الأولى.