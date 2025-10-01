العربي يتعاقد مع مدافع الجزيرة عبدالله خيري

أعلن نادي العربي، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن التعاقد مع اللاعب، عبدالله خيري، لتمثيل الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى قادماً من نادي الجزيرة.

ويبلغ خيري من العمر 21 عاماً، ويلعب في خطَّي الدفاع والوسط، وذلك في صفقة مهمة للفريق لما يتمتع به اللاعب من إمكانات فنية وذهنية مميزة وسبق له اللعب مع منتخبي الشباب والأولمبي في المباريات الودية.. يذكر أن رصيد نادي العربي يبلغ ست نقاط في بطولة دوري الدرجة الأولى من انتصارين حققهما على العروبة (1-0) والاتفاق (3-1).