النصر يواجه الكويت في ثُمن نهائي «السلة العربية» اليوم

يلتقي فريق النصر لكرة السلة، في السادسة من مساء اليوم، مع ضيفه الكويت الكويتي، في أولى مباريات دور الـ16 لبطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال، التي يستضيفها نادي النصر بمقره في دبي، وتستمر حتى السادس من أكتوبر الجاري، بمشاركة 16 فريقاً.

ويبدأ دور الـ16 اليوم بلقاء يجمع أهلي طرابلس الليبي مع شعب حضرموت اليمني، في الثانية ظهراً، تليه في الرابعة عصراً مواجهة خليجية خالصة بين القادسية الكويتي والمنامة البحريني، قبل أن يُختتم اليوم الأول في الثامنة مساءً بمباراة «حمص الفداء» السوري أمام الأنطوني اللبناني.

وشهدت الجولة الختامية للمجموعتين الأولى والثانية، التي أُقيمت أول من أمس، خسارة النصر الأولى أمام «حمص الفداء» السوري بنتيجة (71-83)، وفوز القادسية الكويتي على شعب حضرموت اليمني (105-90)، وكان فارق الأهداف الحاسم في ترتيب المجموعة بين النصر والقادسية و«حمص الفداء»، حيث تصدر القادسية المجموعة بفارق +23 نقطة، وجاء «حمص الفداء» ثانياً بفارق +20 نقطة، والنصر ثالثاً بفارق +14 نقطة، في حين حل شعب حضرموت رابعاً برصيد ثلاث نقاط.

وفي المجموعة الثانية، أكّد أهلي طرابلس الليبي صدارته بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على الأنطوني اللبناني (89-72)، كما عزّز الكويت موقعه في وصافة المجموعة بفوزه على المنامة بنتيجة (76-65)، وبذلك أنهى أهلي طرابلس منافسات المجموعة في المركز الأول برصيد ست نقاط، يليه الكويت برصيد خمس نقاط، ثم الأنطوني بأربع نقاط، والمنامة بأربع نقاط.