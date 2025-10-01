5 لاعبين يُمثّلون «شطرنج الإمارات» في أولمبياد «أصحاب الهمم»

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج اعتماد مشاركة خمسة لاعبين ولاعبات في النسخة الثالثة لأولمبياد ذوي الإعاقة في كازاخستان، والمقررة إقامتها من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: حمد بلال، وعمر الهاشمي، وصالح نجيب، وعالية خالد، وعائشة حسن.

وأكّد الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، عبدالكريم المرزوقي، أن الهدف من المشاركة في أولمبياد كازاخستان هو بناء قاعدة قوية من العناصر المؤهلة، ورفع المستوى الفني قبل المشاركة في أولمبياد أبوظبي 2028، والذي يتضمن إقامة منافسات خاصة بهذه الفئة على هامش البطولة.

يذكر أن أولمبياد أبوظبي 2028، الـ47 تقام في الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 11 نوفمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).