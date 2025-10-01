سباق القوارب الشراعية «43 قدماً» يبحر من «جزر العالم» إلى «عين دبي»

واصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تلقي طلبات المشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، والمقرر إقامته السبت المقبل، وسط إقبال كبير، وبمسار بحري تم اعتماده، بحيث تكون نقطة الانطلاق بالقرب من جزر العالم، الواقعة قبالة ساحل دبي وتمتد كأرخبيل من جزر مقسمة إلى سبع مجموعات تُمثّل قارات العالم، وصولاً إلى «عين دبي» أكبر عجلة مشاهدة في العالم.

وذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في بيان صحافي، أمس، أنه يتم استقبال طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي dimc.ae، وأن هذا السباق يأتي ضمن روزنامة الموسم الرياضي الجديد لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي انطلق الأسبوع الماضي بإقامة سباق القوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، الذي كان مخصصاً لفئتي الشباب والناشئين، فيما ترتفع حدة المنافسة في السباق المقبل المخصص لفئة 43 قدماً، مع مشاركة نخبة من الملّاك والنواخذة المتمرسين في هذا النوع من المحامل الشراعية.

واعتمد النادي المسار، الذي يمتد لمسافة 15 إلى 20 ميلاً بحرياً، وفق أفضل المعايير لضمان سلامة وقوة المنافسة بين المحامل وفق سرعة الرياح المتوقعة، إلى جانب مراعاة إبراز اللقطات الجمالية والساحرة التي تتميّز بها دبي، والتي تُظهر روعة البحر، بينما تبحر هذه المحامل التراثية وخلفها المناظر الرائعة للبر الممتد بين الرمال الذهبية والنهضة المعمارية الحديثة.

وقام النادي بتعميم جميع الجوانب الخاصة باللوائح والنظم على المشاركين، مع تحديد الإجراءات كافة قبل وخلال وبعد السباق، وآلية احتساب النتائج وفق الفحص الفني المعتمد، مع التشديد على أن تكون إجراءات السلامة والحفاظ على البيئة في مقدمة القواعد للسباق.

ووجّه المدير التنفيذي للنادي، محمد حارب، الدعوة للمُلّاك والنواخذة للمشاركة في الجولة الأولى لفئة 43 قدماً، وقال: «سباقات المحامل الشراعية ذات طابع خاص للغاية، وتحديداً هذه الفئة التي تتميّز سنوياً بقوة التنافس، النابع من حرص جميع المشاركين على الصعود إلى منصة التتويج، وحرصنا في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على توفير كل المتطلبات اللازمة لتأمين سير السباق وفق أعلى المعايير اللازمة لضمان سلامة الجميع، وبما يعكس الإضافة الكبيرة التي يقدمه هذا السباق سنوياً في روزنامة الفعاليات الرياضية في دبي».

