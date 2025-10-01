100 بحّار يشاركون في سباق «بطل الإمارات للشراع الحديث»

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية وأكاديمية النادي، اعتماد تنظيم الجولة الخامسة من «بطل الإمارات للشراع الحديث»، التي تنطلق السبت المقبل، وسباق «الإبحار الشراعي» لأصحاب الهمم في «كورنيش أبوظبي» الأحد المقبل.

وأكّد النادي، في بيان، أمس، مشاركة 100 بحّار في «بطل الإمارات»، من مختلف الأعمار، في منافسات الأوبتيمست للبحارة الصغار، وفئات إلكا 4، وإلكا 6، وإلكا 7.

وقال رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، خليفة السويدي، إن البطولة منصة رئيسة لتأسيس أبطال المستقبل، مع مشاركة قياسية في النسخة الحالية، بما يُجسّد مكانتها، ودورها في تطوير مهارات البحارة، إضافة إلى القيمة المهمة لتعزيز الدمج المجتمعي بإقامة سباق الإبحار الشراعي، لفئة أصحاب الهمم، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم.