الوصل يهدد الوحدات بانتصارات «سبتمبر السعيد»

يخوض الوصل مواجهة قوية عندما يلتقي مع الوحدات الأردني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2، الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك عبدالله الثاني في عمان، حيث يراهن «الإمبراطور» على النتائج الرائعة التي حققها في شهر سبتمبر الماضي.

ويدخل الوصل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما شهد الشهر المنصرم تحقيق ثلاثة انتصارات على أندية الشارقة والبطائح في دوري أدنوك للمحترفين، والاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا 2، بينما تعادل مع العين في الدوري، حيث يسعى إلى مواصلة انتصاراته مع انطلاقة شهر أكتوبر.

ويتصدر «الإمبراطور» المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، عقب الانتصار التاريخي الساحق الذي حققه على الاستقلال بسبعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، بينما خسر الوحدات في المجموعة نفسها أمام المحرق البحريني بأربعة أهداف دون رد.

ويأمل الوصل أن يدخل فترة التوقف الدولي بأفضل طريقة ممكنة، قبل العودة لخوض مباريات الدوري، عقب مشاركة المنتخب الوطني في ملحق تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيلعب «الأصفر» مواجهة جماهيرية من العيار الثقيل عندما يلتقي مع النصر 17 الجاري على استاد زعبيل في الجولة السادسة من الدوري.

في المقابل لن يكون الوحدات منافساً سهلاً، إذ يخوض اللقاء على ملعبه وأمام جمهوره، حيث يسعى إلى تصحيح موقفه في المجموعة الأولى عقب خسارته أمام المحرق.

ويدخل صاحب الأرض اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما تحسنت نتائجه في الدوري الأردني، إذ فاز على السلط بهدفين مقابل هدف السبت الماضي، كما تغلب على الحسين بهدف دون رد، ليتقدم إلى المركز الثالث في لائحة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بفارق ست نقاط عن الرمثا المتصدر برصيد 22 نقطة، والفيصلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

ويقود الوحدات المدرب المحلي، جمال محمود، بعد تعيينه، الشهر الماضي، خلفاً للمدرب التونسي قيس اليعقوبي، حيث أسهم محمود في تحسين نتائج الفريق، بينما أبرز لاعبي «الأخضر» هم مهند سمرين الذي يواصل لعب دور محوري في وسط الملعب، وصالح راتب، إضافة إلى لاعبين مثل أحمد ثائر ووجدي نبهان وممادو نياس وأحمد الحراحشة، الذين يقدمون مساهمة واضحة في أداء الفريق سواء كان هجومياً أو دفاعياً.