نقطة ثمينة للشارقة من أرض السد في الجولة الثانية لبطولة «النخبة»

خرج فريق الشارقة بتعادل ثمين بنتيجة 1-1 أمام مضيفه السد القطري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

افتتح السد التسجيل مبكرًا عبر نجمه أكرم عفيف في الدقيقة 18، بعد انطلاقة قوية من الجهة اليسرى وتسديدة صاروخية لم يتمكن الحارس درويش محمد من التصدي لها.

لكن الشارقة نجح في العودة عند الدقيقة 73، بفضل تسديدة قوية من كايو لوكاس سكنت سقف المرمى، ليرفع «الملك» رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، متساويًا مع الأهلي السعودي (الثاني)، فيما بقي السد في المركز السادس.

وشهد الشوط الأول تفوّقًا نسبيًا للشارقة، حيث كانت أولى فرصه عبر ركلة ثابتة نفذها الأرجنتيني بوبليت، ارتدت من الحائط البشري، قبل أن يُباغت أكرم عفيف دفاع «الملك» ويمنح فريقه الأفضلية بهدف مبكر.

وكاد الشارقة أن يُعادل النتيجة بعد 3 دقائق فقط، حين حصل على ركلة جزاء، إلا أن كايو لوكاس لم يُحسن استغلالها، حيث تصدى لها الحارس مشعل برشم ببراعة. وزادت متاعب الشارقة بعد أن تصدى القائم لتسديدة قوية من راي ماناي، ليخرج الشوط الأول بتقدم السد.

وفي الشوط الثاني، هدأ الإيقاع نسبيًا من جانب الشارقة، لكنه عاد تدريجيًا للمباراة، خاصة بعد الدقيقة 60، حين أهدر راي ماناي فرصة محققة إثر انفراده بالحارس، الذي واصل تألقه وأبقى فريقه متقدمًا.

وفي الدقيقة 73، عوّض كايو لوكاس ركلة الجزاء المهدرة، بعدما تابع سلسلة تمريرات منسقة داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك القطرية.

وكان البديل عثمان كامارا قريبًا من منح الشارقة هدف الفوز في الدقيقة 84، بعد توغّل مميز وتسديدة أرضية تصدى لها الحارس بأطراف أصابعه.