العين يبدأ مشواره الخليجي بانتصار عريض على سترة البحريني

حقق فريق العين انتصاره الأول في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، بعدما تغلّب على ضيفه سترة البحريني بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

وبهذا الفوز، حصد العين أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة، ليعزز من فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني.

ورغم اعتماد المدرب على عدد من لاعبي الصف الثاني، إلا أن «الزعيم» قدّم أداءً قوياً وكان الطرف الأفضل معظم فترات اللقاء، بفضل الضغط الهجومي المستمر.

جاء هدف التقدم لصالح العين في الدقيقة 22، عندما أحرز لاعب سترة إبراهيم جمال هدفًا بالخطأ في مرماه إثر ضغط هجومي عيناوي.

وفي الدقيقة 41، تمكّن الفريق الضيف من إدراك التعادل عبر اللاعب البرازيلي كارلوس فاسكوز، الذي استغل فرصة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك.

وفي الشوط الثاني، استعاد العين زمام المبادرة، وسجّل هدفه الثاني في الدقيقة 82 عبر يوسف سليمان، بعد متابعة ناجحة لكرة عرضية أرسلها الكاميروني هاليرو ساركي.

وبعدها بأربع دقائق فقط، أضاف المغربي حسين رحيمي الهدف الثالث بعد انفراده بالحارس، قبل أن يختتم ساركي مهرجان الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة (90+1) إثر انفراد تام بالمرمى.